﻿Was Sie am 8. und 9. Oktober in Schleswig-Holstein unternehmen können

Das Wetter wird wechselhaft am Wochenende, trotzdem finden viele Veranstaltungen in Schleswig-Holstein draußen statt. Drachenfest in Neumünster, Apfelfest in Bredenbek und Fossiliensuche in Tensfeld sind Beispiel, die wir Ihnen im folgenden Text vorstellen. Aber auch drinnen wird einiges geboten.

Drachen steigen zu lassen ist ein großer Spaß für Kinder und Erwachsene. In Neumünster findet am Wochenende ein Drachenfestival statt.

Schleswig-Holstein. Regenjacke überwerfen und ab nach draußen: Wer diesen Tipp beherzigt, kann am 8. und 9. Oktober in Kiel und Umgebung eine gute Zeit haben. Für alle, die es gemütlicher mögen, öffnen Geschäfte, Galerien und Museen.

Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen an. Eine Auswahl stellen wir Ihnen wie gewohnt im Blick ins Wochenende vor.

Bredenbek: Saft pressen beim Apfelfest

Her mit den Äpfeln und Birnen aus eigener Ernte – so lautet das Motto in Bredenbek. Eine Saftpresse ist für das Apfelfest angekündigt, sie soll knackiges Obst in saftige Leckereien verwandeln. Am Sonntag, 9. Oktober, bietet das mobile Team der Firma Juicers von 9 bis 15 Uhr am Walcott Huus im Rolfshörner Weg die Verwandlung der mitgebrachten Eigen-Ernte in frischen Saft an. Was außerdem beim Apfelfest in Bredenbek geboten wird, erfahren Sie hier.

Kiel: Jahrmarkt läutet das zweite Wochenende ein

Es riecht nach gebrannten Mandeln und Pizza, der Breakdancer schüttelt seine Fahrgäste durch, es wird gelacht, gegessen und geschrien: Der Jahrmarkt gastiert auf dem Wilhelmplatz in Kiel und bietet bunte Abwechslung in diesen eher dunklen Zeiten. Bis zum 9. Oktober hat der Herbstmarkt noch geöffnet. Die Fahrgeschäfte und Stände öffnen täglich um 14 Uhr und haben freitags und sonnabends bis 23 Uhr, an allen anderen Tagen bis 22 Uhr geöffnet.

Wichtig für Anwohner: Wenn der Herbstmarkt zu Ende geht, bleibt die Sperrung des Wilhelmplatzes für Ausbesserungsarbeiten vorerst für ein paar weitere Tage bestehen.

Neumünster: Drachenfest feiert Premiere

Der Flugsportclub Neumünster lädt für Sonntag, 9. Oktober, von 12 bis 17 Uhr zum ersten Mal zu einem Drachenfest in Neumünster auf sein Gelände am Baumschulenweg ein. Die Start- und Landebahn ist dann für alle Drachenbändiger freigegeben, Experten geben Tipps. Was Sie beim Drachenfest in Neumünster genau erwartet, lesen Sie hier.

Zahlreiche Drachen sind bei einem Festival der Riesendrachen in Berlin zu sehen. Ähnlich soll es auch in Neumünster sein. © Quelle: Jörg Carstensen/dpa (Symbolbild)

Kiel und Schleswig-Holstein: Hier können Sie Laternelaufen

Wenn sich in Schleswig-Holstein die Blätter der Bäume verfärben und die Tage kürzer werden, lebt in Kiel und der Region die Tradition des Laternelaufens auf. Wo und wann im Oktober Laternenumzüge sind, zeigt KN-online hier in einer interaktiven Karte.

Holstein Kiel zu Gast beim 1. FC Nürnberg – THW Kiel in Berlin

Rund 700 Kilometer müssen die Spieler von Holstein Kiel an diesem Wochenende zurücklegen. Ihr Gegner heißt 1. FC Nürnberg. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Auf KN-online.de können Sie das Spiel der Störche im Liveticker verfolgen. Auch der THW Kiel hat eine Reise vor sich – wenn auch mit weniger Kilometern auf dem Tacho. Die Handballer treten am Sonntag um 14 Uhr bei den Füchsen Berlin an. Hier geht es zum KN-Liveticker der Partie.

Kappeln: „Handgemacht“ ist das Motto am Wochenende

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am Wochenende auf dem beliebten Hafenplatz in Kappeln an der Schlei ein Kunsthandwerkermarkt unter dem Titel "Handgemacht" statt. Von Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Oktober treffen sich dort mehr als 40 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und Anbieter, die aus ganz Norddeutschland zu diesem Kunstevent nach Kappeln kommen. Der Markt hat an allen drei Markttagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Laboe: Malereien und Keramiken über das Meer

Das Meer steht im Zentrum einer neuen Ausstellung im Laboer Freya-Frahm-Haus. Klatschende Wellen und sehnsuchtsvoll blickende Meerjungfrauen werden von Maler Jochen Kröger aus Kiel und der Hamburger Keramikerin Katharina Böttcher kunstvoll in Szene gesetzt.

Die gemeinsame Ausstellung von Kröger und Böttcher mit dem Titel "Über's Meer" wird am Freitag, 7. Oktober, ab 18 Uhr offiziell mit einer Vernissage eröffnet. Anschließend sind die Werke noch bis Montag, 31. Oktober, jeweils freitags und sonnabends von 13 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr im Freya-Frahm-Haus in der Strandstraße in Laboe zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Rendsburg: Geschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag

"Rendsburg vereint" lautet das Motto des nächsten verkaufsoffenen Sonntags am 9. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Neben den Geschäften präsentieren sich in Pagodenzelten 35 Vereine auf dem Schiffbrückenplatz. Politik und Verwaltung laden zu einem Bürgerschnack und Schnäppchenjäger kommen auf dem Flohmarkt am Schlossplatz auf ihre Kosten. Danach startet ein Laternenumzug.

Schnäppchen machen – das ist am Sonntag, 9. Oktober, in Rendsburg möglich. Die Läden öffnen ihre Türen. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Kiel: ABK kommt auf das Ostufer

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) ist weiterhin unterwegs und sammelt Grünabfälle ein. Den dritten Halt machen die Sammelfahrzeuge am Sonnabend, 8. Oktober, auf dem Kieler Ostufer. Zwischen 8 und 12 Uhr können Kieler in Ellerbek, Große Ziegelstraße/Plöner Straße (Parkplatz Schule); Wellingdorf, Neumühlener Straße/Flüggendorfer Straße (Parkplatz SVE Comet); und Oppendorf, Oppendorfer Weg (zwischen Kiebitzbek und Ulmenweg) bis zu einen Kubikmeter Grünschnitt kostenfrei abgeben.

Zudem öffnet die Kompostierungsanlage Hasselfelde in Neumühlen-Dietrichsdorf ihre Tore. Dort können von 9 bis 12 Uhr ebenfalls bis zu einen Kubikmeter Gartenabfall kostenfrei abgegeben werden.

Tensfeld: Fossilien im Sand finden

Auf den Spuren der Eiszeit können Interessierte am Sonnabend, 8. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in einem Kieswerk bei Tensfeld. Der Naturpark Holsteinische Schweiz organisiert die von Dr. Frank Rudolph geleitete Expedition in Kooperation mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg.

Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft nimmt am Freitag unter Telefon 04521/7756540 die Anmeldungen entgegen. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6, Kinder 3 und für Familien 13 Euro. Ein Gefäß für Fossilienfunde, Warnweste und Lupe sollten mitgebracht werden; den Treffpunkt erfährt man bei der Anmeldung.

Kiel: Musikalische Seereise im Stadtmuseum

Lieder, Geschichten von Sehnsucht, Heimweh, wehmütiger Liebe und schmerzhaftem Abschied. Das alles gibt es am Sonnabend, 8. Oktober, im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19. Unter dem Motto "Eine Seefahrt, die ist lustig" unternehmen Maike Enterich und Eckhard Broxtermann ab 16.30 Uhr eine musikalische Reise. Um telefonische Anmeldung unter (0431) 901-3425 wird gebeten.

Ascheberg: Spanisch-argentinischer Abend in der Kirche

Das Ensemble "Flamenco Tango y Cancion" konzertiert am Sonnabend, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Michaeliskirche in Ascheberg. Seine Mitglieder teilen ihre Leidenschaft für spanische und iberoamerikanische, klassische Musik. Sängerin Anja Evita Kreutzfeldt, Petra Marcolin (Klavier), Mirco Oldigs (Gitarre) gestalten den Liederabend. Zum Ensemble gehört auch Tänzerin Tina Sola, die Flamenco-Tanz und Kastagnettenklang beisteuert.

Der Eintritt beträgt 22 Euro, Schüler und Studenten zahlen 15 Euro. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. In der Pause werden Getränke und frisch aufgebackene Brezeln angeboten. Die Kirche ist nicht beheizt.

Plön: Trauerwandern mit der Hospizinitiative

Am kommenden Sonntag, 9. Oktober, können Trauernde wieder gemeinsam mit der Hospiz-Initiative Plön und der Hospizinitiative Eutin wandern gehen. Treffpunkt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist in Plön vor dem Dana-Heim, Fünf-Seen-Allee 2. Dort wird um 14 Uhr los gewandert. Ausgebildete Trauerbegleiter stehen den Trauernden auf dem Spaziergang zur Seite.