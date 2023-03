Chef Henning Rohweder eröffnet am 1. April den Klettergarten in Altenhof. Eine neue Attraktion ist das Bungeejumping, bei dem man sich aus 15 Metern Höhe in die Tiefe stürzt.

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende in Kiel und der Region unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Termine und Veranstaltungen für den 1. und 2. April. Holstein Kiel empfängt Arminia bei bestem Wetter, der Hochseilgarten in Altenhof startet in die Saison und der Naturpark Hüttener Berge lockt mit spannenden Veranstaltungen. Mehr Tipps gibt es hier.

