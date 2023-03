﻿ Was Sie am 11. und 12. März in Kiel und der Region unternehmen können

Der Sänger und Komponist Rio Reiser ist 1996 gestorben. Das Duo Scherbe kontra Bass huldigt dem Musiker am Wochenende in Postfeld.

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Tipps und Veranstaltungen für den 11. und 12. März in Kiel und der Region. Was unter anderem geboten wird: Müllsammeln in ganz großem Stil, Musik von Rio Reiser und Frauenpower im Schloss Eutin.

