Der junge Künstler Phil Os erweckt mit seiner Energie und Dynamik ein Rockkonzert zum Leben – zu sehen bei der Varieté-Show „Farbenzauber“ in Bad Bramstedt am 25. und 26. März.

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende in Kiel und der Region unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Termine und Veranstaltungen für den 25. und 26. März. Unter anderem locken in Bad Bramstedt eine Varieté-Show und in Kiel die zaubernden Ehrlich Brothers. Mehr Tipps gibt es hier.

