﻿ Was Sie am 4. und 5. Februar in Kiel und der Region unternehmen können

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Tipps und Veranstaltungen für den 4. und 5. Februar in Kiel und der Region. Motorrad-Fans dürften auf ihre Kosten kommen – aber auch, wer damit nichts anfangen kann, kann viel erleben.

Das Internationale Jump & Race Masters bietet am Wochenende in Kiel ein Motorsportspektakel.

Kiel. Das erste Februar-Wochenende bietet im Raum Kiel Veranstaltungen für Motorrad-Liebhaber, Flohmarkt-Fans und ein buntes Familienprogramm. Was Sie am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. Februar, in Kiel und seiner Region erleben können, erfahren Sie hier im Blick ins Wochenende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiel: 25. Internationale Jump & Race Masters in der Wunderino-Arena

Das Internationale Jump & Race Masters ist zurück. Mit einem Jahr Verspätung steigt am Sonnabend ab 19 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr (Einlass jeweils zwei Stunden früher) die 25. Auflage des Motorsportspektakels in der Kieler Wunderino-Arena. 16 Freestyle-Motocross-Weltklassefahrer wollen über die Rampen fliegen und sich auf der Supercross-Strecke messen. Tickets gibt es ab 39,99 Euro. Restkarten für beide Veranstaltungstage sind an den Abendkassen erhältlich.

Auch bei Möbel Kraft in Bad Segeberg dreht sich alles ums Motorrad

Rund um motorisierte Zweiräder dreht sich am Freitag und Sonnabend, 3. und 4. Februar, auch bei Möbel Kraft in Bad Segeberg alles. Auf dem Gelände an der Ziegelstraße wird dort die sechste große Motorrad-Ausstellung auf die Beine gestellt. Am Sonnabend werden etwa über einen Simulator des ADAC unterschiedliche Fahrsituationen nachgestellt. Angekündigt sind zudem kostenloses Kinderschminken, ein Gewinnspiel mit Einkaufsgutscheinen im Gesamtwert von 1500 Euro sowie ein „Biker-Essen“ (Pfeffersteak mit Pommes) zum Sonderpreis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holstenhallen Neumünster: Körung des Pferdestammbuchs

An diesem Wochenende lädt das Pferdestammbuch Schleswig-Holstein zur vielfältigsten Körveranstaltung Deutschlands ein. 84 Junghengste von mehr als 15 Rassen wurden angemeldet. Am Freitag und Sonnabend sind die jungen Hengste an der Reihe, am Sonntagvormittag ist das Finale eines Islandpferdetturniers, bevor um 15 Uhr der Schaunachmittag mit über 200 Pferden und Ponys sowie mehr als 300 Teilnehmern beginnt. Der Eintritt am Freitag und Sonnabend in Neumünster ist frei, für Sonntag gibt es noch Tickets.

Kiel singt und spielt für Kiel

Nach zweijähriger Pandemie-Pause geht „Kiel singt und spielt für Kiel“ am Wochenende vom 3. bis zum 5. Februar wieder über die Bühne des Schauspielhauses Kiel. An drei Abenden werden genreübergreifende Tanz- und Gesangseinlagen sowie verschiedene Orchester aus Kiel und Umgebung präsentiert. Jung und Alt werden am Freitag und Sonnabend jeweils ab 18 Uhr und Sonntag ab 17 Uhr auftreten. Karten sind an der Abendkasse für 12,50 Euro zu bekommen.

Neumünster: Galerie KuLiKa eröffnet am Kantplatz

Kunst und Literatur gibt es ab Sonnabend am Kantplatz 11 in Neumünster: Für die Eröffnung der Galerie KuLiKa ist ein vielseitiges Angebot für Kunstinteressierte jeden Alters geplant, etwa Mal- und Schreibkurse, auch Musik- und Literaturveranstaltungen, vorrangig mit Solokünstlern aus der Region. Von 11 bis 18 Uhr können Gäste einen Eindruck davon gewinnen, was in Zukunft in der Galerie gezeigt werden soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holstein Kiel spielt in Kaiserslautern

Nach dem 2:1-Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Greuther Fürth will Holstein Kiel auswärts beim 1. FC Kaiserslautern den zweiten Erfolg im zweiten Spiel des Jahres einfahren – am Sonnabend ab 13 Uhr. Doch das wird keine leichte Aufgabe: Seit fünf Ligaspielen sind die Roten Teufel schon ohne Niederlage. Zudem muss die KSV erneut auf Lewis Holtby und Fin Bartels verzichten. Setzen sich die Störche trotzdem durch? Das können Sie im Liveticker auf KN-online erfahren.

Hof Brache in Wielen bietet Konzert auf dem Heuboden

Die ukrainische Pianistin Kateryna Titove tritt am Sonnabend ab 19 Uhr zusammen mit dem ukrainischen Streichquartett „Mriya“ auf dem Heuboden auf Hof Brache in Wielen auf. Gespielt wird das Klavierkonzert KV 467 von Mozart, zudem stehen Schubert und Vitaliy Hubarenko auf dem Programm. Der Eintritt kostet für Erwachsene 25 Euro, für Schüler und Studenten 15 Euro. Karten gibt es auch an der Abendkasse.

Lisa Stick spielt im Kieler Kulturforum

Die preisgekrönte Jazz-Posaunistin Lisa Stick aus Kiel gibt am Sonnabend ab 20 Uhr mit ihrem „Lisa Stick 7tett“ ein Konzert im Kulturforum (Andreas-Gayk-Straße 31). Das Septett ist eine Kombination aus Jazz-Trio und Streichquartett. Seine Mitglieder verbindet Jazzimprovisation mit den Klängen von Streichern. Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Partys in der Region: Hier kann Sonnabend gefeiert werden

Mehrere Discos und Clubs in der Region bieten am Sonnabend die Möglichkeit, ordentlich zu feiern. Hier eine Auswahl von Partys:

Das Atrium in Schwentinental (Dieselstraße 3) bietet „10 Partys in einer Nacht“ und lockt dabei ab 23 Uhr mit wechselnden Angeboten. Start ist um 22 Uhr, der Eintritt kostet 7 Euro, Einlass ab 16 Jahren.

Das Max Nachttheater in Kiel (Eichhofstraße 1) feiert ab 23 Uhr unter dem Motto „Da wo der Pfeffi wächst“. Der Eintritt kostet 8 Euro, Einlass ab 18 Jahren.

Bei „Dance – Die Millennium Party“ gibt es im Ben Briggs (Lange Reihe 21 in Kiel) ab 23 Uhr Songs aus den Jahren 2000 bis 2010.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kieler Luna Club (Bergstraße 17a) wird in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ab 23.59 Uhr zu einem Mix aus „80s, 90s & Dance Classixx“ gefeiert.

Viertelfinale im DHB-Pokal: THW Kiel trifft auf SC Magdeburg

Der THW Kiel trifft am Sonntag um 15 Uhr im DHB-Pokal auf den SC Magdeburg – unter besonderen Bedingungen. Das Heimspiel findet in Hamburg statt, da die Wunderino-Arena nicht zur Verfügung steht. Dennoch erwarten die Zebras eine besondere Atmosphäre: Mehr als 11 700 Fans werden auf den Rängen der Barclays-Arena beim Pokal-Viertelfinale erwartet. Wer es nicht nach Hamburg schafft, kann das Spiel von überall im Liveticker auf KN-online verfolgen.

Neumünster: Flohmarkt bei den Holstenhallen

Auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster (Justus-von-Liebig-Strasse 2) Neumünster gibt es am Sonntag einen großen Flohmarkt. Von 8 bis 15 Uhr kann man nach Herzenslust auf Schnäppchenjagd gehen. Die Standplatz-Vergabe ist ab 5.30 Uhr.

Kiel-Mettenhof: Flohmarkt bei Kaufland

Wer am Sonntag Lust hat, in Kiel nach Trödel und alten Schätzen zu suchen, könnte beim Flohmarkt auf dem Kaufland-Gelände in Kiel-Mettenhof (Skandinaviendamm 299) fündig werden. Von 6 bis 16 Uhr kann man zwischen den Ständen entlang bummeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Circus Bravo gastiert noch bis Sonntag in Henstedt-Ulzburg

Der Circus Bravo ist noch bis Sonntag, 5. Februar, in Henstedt-Ulzburg zu Gast. Vorstellungen gibt es täglich ab 16 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr. Der Zirkus hat sein Zelt an der Beckersbergstraße 44 gegenüber dem Naturbad Beckersberg aufgeschlagen. Karten sind je nach Sitzkategorie ab 13 Euro zu haben. Sonntag ist Omi-Tag: Großeltern in Begleitung von Kinder müssen nur den Eintritt des Nachwuchses zahlen.

Neumünster: Kostenlose Führung durch den Tierpark

Der Tierpark Neumünster bietet am Sonntag ab 10.30 Uhr eine kostenlose Führung an. In anderthalb Stunden erfahren die Gäste viel über das Thema „Tiere in Eis und Schnee“: Welche Tiere im Tierpark Neumünster sich bei niedrigen Temperaturen richtig wohlfühlen, ob Eisbären eigentlich Winterruhe halten und mehr erzählt Zoodirektorin Verena Kaspari beim Rundgang durch den Park. Treffpunkt für die Führung ist die Elchterrasse. Der Eintritt in den Tierpark Neumünster kostet Erwachsene 9 Euro (inklusive Artenschutz-Euro) und Kinder 5 Euro.

Bad Bramstedt: Klassik-Trio spielt im Schlosssaal

Drei international tätige Musiker geben am Sonntag ab 17 Uhr im Schlosssaal in Bad Bramstedt ein Konzert. Kasie Wieczorek (Klavier), Christian Seibold (Klarinette) und Gabriel Voicu (Violine) bringen ein breit gefächertes Programm für Musikfans mit und wollen ihr Publikum von klassischer Musik begeistern. Der Eintritt kostet regulär 20 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten gibt es auch an der Abendkasse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiel: Sportbereich im Hörnbad geschlossen

Am Wochenende messen sich Schwimmspitzen aus ganz Schleswig-Holstein bei Landesliga-Wettkämpfen im Hörnbad. Aus diesem Grund bleibt der Sportbereich am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 12 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen. Außerdem stehen den Gästen lediglich 25-Meter-Bahnen zur Verfügung. Die Kassen sind bis 11 Uhr geöffnet, Badeschluss ist um 11.45 Uhr. Freizeitbereich sowie Sauna- und Wellnessbereich bleiben an diesen Tagen regulär geöffnet.