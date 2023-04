﻿Testphase für Taser in SH: Elektroschocker wurde nur einmal abgefeuert

Die Landespolizei in Schleswig-Holstein testet seit gut acht Monaten elektrische Taser als weitere Einsatzmittel. Das Zwischenfazit des Innenministeriums fällt positiv aus, auch wenn erst einmal ein solcher Taser abgefeuert wurde – und sein Ziel verfehlte. Warum man die Geräte dennoch als Gewinn sieht.

Polizeikräfte in Neumünster und Ahrensburg testen in einem einjährigen Pilotprojekt den Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten, umgangssprachlich auch „Taser“ genannt.

Kiel. Seit gut acht Monaten testet die Polizei in Schleswig-Holstein den Einsatz von Tasern. Nun zieht das Innenministerium eine positive Zwischenbilanz. Dabei wurde das Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG), wie der Elektroschocker offiziell heißt, bislang nur ein einziges Mal abgefeuert – und verfehlte dabei auch noch das Ziel.

Die Taser gehören seit 1. August 2022 zur Ausrüstung von Kräften des 1. Polizeireviers in Neumünster sowie des Polizeireviers in Ahrensburg. 35 Geräte, Modell „Taser 7“ der amerikanischen Firma Axon, hatte das Land für einen einjährigen Probelauf geordert. Kosten für die Test-Taser: 225 000 Euro.

Grundsätzlich sollen diese die Lücke zwischen Pfefferspray beziehungsweise Einsatzstock und Schusswaffe schließen, um Polizeikräfte im Einsatz einen größeren Handlungsspielraum zu geben, einen Angreifer außer Gefecht setzen zu können.

Testphase für Taser: Elektroschocker sollen aggressive Personen auf Distanz halten

Zwar ist die flächendeckende Einführung des Tasers bei der Landespolizei ohnehin im Koalitionsvertrag festgeschrieben. „Eine finale Umsetzung kann jedoch erst nach Ende des Pilotprojekts und der Evaluation erfolgen“, sagt Jana Reuter, Sprecherin im schleswig-holsteinischen Innenministerium. Im Rahmen des Pilotprojekts ist unter anderem vorgesehen, dass nach jedem Einsatz des Tasers Erfahrungsberichte der Polizeikräfte erhoben werden, die dann auch im Zuge der Evaluation ausgewertet werden.

Die Tendenz geht aber in eine klare Richtung. „Die bisherigen einsatztaktischen Erfahrungen mit dem DEIG fallen positiv aus“, berichtet Reuter. Insbesondere bei Einsatzlagen mit hohem Verletzungsrisiko, zum Beispiel Widerstandshandlungen, oder bei Einsätzen in Fällen von häuslicher Gewalt biete sich der Taser an, um aggressive oder angreifende Personen auf Distanz zu halten.

Einsatz von Tasern hilft Polizei bei der Deeskalation

„Bisher konnten solche Einsatzlagen bis auf einen Fall ausschließlich durch die Androhung des DEIG, teilweise unterstützend durch das Erzeugen des Lichtbogens, beendet werden“, so Reuter. Grundsätzlich könne man feststellen, dass das primäre, deeskalierende Ziel des DEIG in der Androhung und nicht in der Schussabgabe gesehen werde.

Neben dem abschreckenden Lichtbogen und einem aufgesetzten Stromstoß können die Polizeikräfte bei einer Schussabgabe zwei Elektroden an Drähten auf einen Angreifer schießen, der durch Stromimpulse außer Gefecht gesetzt wird. Nach Angaben der Landespolizei dauern diese fünf Sekunden lang.

Ein Schuss fiel bei Polizei-Einsatz in Neumünster

Zu einem Schuss ist es seit Beginn des Testlaufs im vergangenen August aber nur ein einziges Mal gekommen. Die Besatzung eines Streifenwagens war am 3. Dezember 2022 zu einer Raubtat in die Neumünsteraner Innenstadt gerufen worden. Mehrere Tatverdächtige hatten einen 24-Jährigen überfallen. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten sie.

Laut Innenministerium trug einer der eingesetzten Polizisten einen Taser bei sich. Während der Verfolgung nahm er einen Tatverdächtigen ins Visier und drückte ab. Doch die Elektroden verfehlten ihr Ziel.

Hätten sie den Tatverdächtigen getroffen, hätten die Einsatzkräfte zur Sicherheit sofort den Rettungsdienst rufen müssen. Generell muss eine außer Gefecht gesetzte Person nach einem Taser-Treffer vor dem Transport in den Polizeigewahrsam medizinisch untersucht werden.

Dies ist eine Lehre aus Polizei-Einsätzen in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, bei denen es in der Vergangenheit Taser-Einsätze mit Todesfolge gegeben hatte. Kritik an den Elektroschockern kommt immer wieder auf, weil die Folgen der Stromstöße für Menschen mit Vorerkrankungen oder unter Drogeneinfluss als potenziell gefährlich gelten.