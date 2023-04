﻿„Thor Heyerdahl“: 34 Jugendliche segelten von Kiel bis nach Panama

Mehr als 100 Menschen empfingen die „Thor Heyerdahl“ am Sonnabend in Kiel. An Bord: 34 Jugendliche, die mit dem Schiff bis nach Panama gesegelt sind. Schwimmende Klassenzimmer wie die „Thor Heyerdahl“ sind mittlerweile keine Ausnahme mehr. Was steckt dahinter?

Kiel. Die letzten Meter sind für die junge Besatzung der „Thor Heyerdahl“ ein Klacks. Bestes Wetter erwartet den Toppsegelschoner, als er am Sonnabend um kurz vor 11 Uhr im Seefischmarkt in Kiel-Wellingdorf einläuft.

An Bord: 34 Jugendliche samt 15-köpfiger Crew. Ein halbes Jahr sind sie gesegelt, von Kiel über die Kanaren bis nach Panama, Kuba, Bermuda und den Azoren. Auf der Reise haben die Jugendlichen nicht nur gelernt, wie man ein Schiff führt, sondern auch normalen Schulunterricht gehabt. Das Projekt mit dem Namen „Klassenzimmer unter Segeln“ ist beliebt – und nicht das einzige dieser Art. Was macht den Reiz aus?

Liv Jensen (16) steht mit einem Strahlen an Bord der „Thor Heyerdahl“. Gerade hat sie ihre Familie wiedergesehen, dann noch eine zweistündige Abschiedszeremonie mit viel Musik und Reden genossen. Rund 12 000 Seemeilen liegen hinter Liv. Ein halbes Jahr Schule auf dem Atlantischen Ozean, voller Eindrücke und Erlebnisse.

„Thor Heyerdahl“: Von Kiel aus als Klassenzimmer auf See

Ein Highlight? „Mit dem Schiff durch den Sturm zu fahren, die Wellen zu spüren und die sehr konzentrierte Stimmung an Bord.“ Liv lebt im Kreis Plön, doch Jugendliche aus Schleswig-Holstein sind bei der Fahrt eindeutig in Unterzahl. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus ganz Deutschland. Beispiel Johannes Lindenbaum.

Der 16-Jährige lebt im hessischen Fulda. Nach anfänglicher Seekrankheit ist die „Thor Heyerdahl“ für ihn zu einer Art Zuhause geworden. „Es ist hier komplett wie eine Familie“, sagt er. Was er alles an Unvergesslichem erlebt habe, sei schwer zusammenzufassen.

Wie es an Bord abläuft, erklärt Kapitän Christian Haehl (37). Die Schülerinnen und Schüler werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine kümmert sich um das Schiff, hält Tag- und Nachtwachen, klettert in die Takelage, macht das Schiff sauber, kocht. Die andere Gruppe hat normalen Schulunterricht. Nach einem Tag wechseln die Rollen. An einigen Tagen, so auch am Ende des Törns, übernehmen die Jugendlichen die komplette Verantwortung für das Schiff.

Verlegen von Schulhalbjahren auf die See ist verbreitet

Das Projekt wird von der Universität Erlangen-Nürnberg wissenschaftlich begleitet. „Das Konzept funktioniert gut“, sagt Projektleiterin Ruth Merk. Bei den mehrwöchigen Landgängen in Panama oder Kuba sind die Schülerinnen und Schüler bei Gastfamilien untergebracht, besuchen die dortige Schule und lernen die Kultur kennen.

Das Verlegen von Schulhalbjahren oder Semestern auf die See hat im Ausland schon lange Tradition. In den USA gibt es beispielsweise das Programm „Semester at Sea“. Als schwimmender Hörsaal ist dort jeweils ab September das ehemalige ZDF-Traumschiff „Deutschland“ unter dem Namen „World Odyssey“ mit Studierenden unterwegs.

In Deutschland gehört die „Thor Heyerdahl“ mit ihrer bereits 15. Fahrt als „Klassenzimmer unter Segeln“ zu den Urgesteinen. Doch auch hier wächst das Angebot, mittlerweile gibt es mehrere Anbieter. Was sie eint: Sie wollen Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis bieten, ohne dabei den Schulunterricht zu vernachlässigen. Billig ist das nicht.

Fahrt mit der „Thor Heyerdahl“ kostet Eltern viel Geld

Die Eltern greifen für das halbe Jahr auf See tief in die Tasche, rund 20 000 Euro werden pro Kind fällig. Das heiße aber nicht, dass Kinder ohne reiche Eltern nicht mitfahren könnten, sagt Projektleiterin Ruth Merk. „Es ist uns immer gelungen, von den angenommenen Bewerbern alle mitzunehmen.“ Das Geld dafür kommt vom projekteigenen Förderverein, der Stipendien verteilt. Auf der aktuellen Fahrt wurden vier Familien finanziell unterstützt.

Im Oktober startet die nächste „Klassenfahrt unter Segeln“ in Kiel. Ob Kapitän Christian Haehl dann wieder dabei sein wird, ist noch unklar. Er war das erste Mal den ganzen Törn über für die „Thor Heyerdahl“ verantwortlich. „Eine tolle Reise mit unheimlich motivierten, jungen Menschen“, so beschreibt er es. Jetzt will er aber erst einmal wieder ankommen – so wie die 34 Jugendlichen nach einer besonderen Reise.