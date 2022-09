﻿Tierarztpraxen in Schleswig-Holstein: Nachfolger dringend gesucht

Probleme in den Tierarztpraxen: Wer jetzt in den Ruhestand gehen möchte, findet nur schwer eine Nachfolge. Dr. Johanne Scholtissek aus Molfsee sucht seit März intensiv.

Molfsee. Der Trend zum eigenen Haustier ist ungebrochen. Rund 35 Millionen Vierbeiner leben in deutschen Haushalten. Doch für die Tierhalter wird die Zukunft nicht leicht. So steigen auf der einen Seite ab Ende November die Tierarztkosten deutlich. Auf der anderen Seite geht die Zahl der Tierarztpraxen immer weiter zurück. Eine Praxis in der näheren Umgebung zu finden, wird vor allem auf dem Land zur reinen Glückssache. Warum ist das so?

Dr. Johanne Scholtissek (65) ist eine von insgesamt 559 niedergelassenen Tierärztinnen und Tierärzten in Schleswig-Holstein. Seit 1994 betreibt sie ihre Praxis in einem ruhigen Wohngebiet in Molfsee. 170 Quadratmeter, zwei Behandlungs-, OP-, Bioresonanz- und Röntgen-Räume.

Gerade ist Scotty, ein vierjähriger English Springer Spaniel, zu Besuch. „Wir sind hier Stammgast“, sagt sein Herrchen. Scotty hat gerade Probleme mit seinen Ohren. Routiniert schaut Johanne Scholtissek mit einem Video-Otoskop in die Gehörgänge des Hundes. Alltag für die Tierärztin, die sich die Aufgaben mit einer Kollegin in Teilzeit aufteilt und Unterstützung von einer Tiermedizinischen Fachangestellten bekommt.

Dr. Johanne Scholtissek: „Im Deutschen Tierärzteblatt stehen viele Praxisabgabe-Angebote“

„Ich liebe meinen Beruf“, sagt Johanne Scholtissek. „Aber irgendwann muss ich die Tür zumachen. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste.“ Vor zwei Jahren habe sie sich bereits um eine Nachfolge bemüht. Doch die habe dann kurzfristig abgesagt. Seit März sucht sie nun intensiv.

„Im Deutschen Tierärzteblatt stehen viele Praxisabgabe-Angebote. Aber heutzutage reagiert darauf kaum noch jemand.“ Hilfe hat sie sich deshalb bei der deutschlandweit tätigen Beraterfirma für Tierärzte TVD-Finanz aus Stuhr (Niedersachsen) geholt.

Die Tierärzteschaft wird zunehmend weiblicher

Die Gründe für die Nachfolge-Probleme sind vielfältig. Ein Grund ist: „Die Tierärzteschaft wird zunehmend weiblicher“, sagt Gerd-Dieter Gudd von der TVD Finanz. Bei den Studienabgängern im Fach Tiermedizin seien über 80 Prozent Frauen. „Sie fühlen sich – spätestens in der Familienphase – im Angestelltenverhältnis besser aufgehoben“, hat er festgestellt. Zumal Wissenschaft, Veterinärämter und die Pharmaindustrie interessante Jobs, gutes Geld und kalkulierbare Arbeitszeiten bieten würden.

„Waren Praktiker früherer Generationen zum Teil mehr als 60 Stunden wöchentlich im Einsatz, mit bescheidenen zwei Wochen Jahresurlaub, strebt der Nachwuchs zumeist eine gesunde Work-Life-Balance an“, sagt Gudd. Der Strukturwandel in der Tiermedizin sei in vollem Gange.

Investoren kaufen größere Tierarztpraxen und -kliniken in SH auf

Dazu kommt ein weiteres Problem: Ausgehend von Schweden kaufen seit 2015 finanzstarke Investoren größere Tierarztpraxen und -kliniken auf – auch in Schleswig-Holstein. Sie heißen Anicura, Evidensia oder Tierarzt Plus Partner. „Insgesamt haben wir 15 Kapitalgesellschaften auf dem Radar“, sagt Gudd. Auch sie würden die Tiermedizin nachhaltig verändern. Zumal die dortigen Tierärzte dann oft an bestimmte Medikamente und Produkte gebunden sind, da meist große Pharmafirmen hinter den Investoren steckten.

Gudd geht davon aus, dass in den nächsten Jahren in Deutschland mehr als 5000 Nachfolger gesucht werden. „Das wird nicht einfach“, sagt der Berater. Viele Praxisinhaber würden zur Generation der Babyboomer gehören. „Sie haben den Ruhestand bereits vor Augen.“ Sein Tipp: Mindestens fünf Jahre vor dem geplanten Ruhestand aktiv werden.

Vizepräsident der Tierärztekammer: Entweder ist die Praxis zu groß oder zu klein

„Es ist für niedergelassene Kollegen zunehmend schwerer geworden, eine Nachfolge zu finden“, bestätigt auch Carsten Rehder (56), Tierarzt in Preetz und Vizepräsident der Tierärztekammer Schleswig-Holstein. Das habe verschiedene Gründe. „Entweder ist die Praxis so groß geworden, dass niemand die Verantwortung übernehmen will, oder die Praxis ist so klein, dass sie nicht zukunftsfähig ist.“

Zudem sei bei der jüngeren Generation ein anderes Arbeitsverständnis entstanden. Man achte eher darauf, das Arbeits- und Privatleben in Einklang zu bringen, so Rehder. Er selbst habe „glücklicherweise“ eine Tochter, die seine Praxis einmal übernehmen wird.

Tierärztin Heimke Siemen-Thiesfeld aus Neumünster hat Nachfolger gefunden

Um ihre Nachfolge gekümmert hat sich auch Tierärztin Heimke Siemen-Thiesfeld aus Neumünster-Einfeld. Aber sie kennt die Probleme in ihrer Branche. „Ich weiß von sehr vielen Praxen, die schließen mussten, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben“, sagt die 65-Jährige. „Zum Glück bin ich in einer anderen Position.“ Tochter und Schwiegersohn stünden schon in den Startlöchern, zudem arbeitet sie schon jetzt mit zwei Kolleginnen zusammen.

Ob Katze, Hund oder Hamster: Wer für seinen geliebten Vierbeiner einen Tierarzt sucht, braucht Geduld. Die Zahl von Tierarztpraxen schrumpft – auch in Schleswig-Holstein. Immer häufiger finden Tierärztinnen und Tierärzte keine Nachfolge für ihre Praxis. © Quelle: Pixabay

Auch eine Kollegin in einer Stadt an der Ostsee sucht altersbedingt eine Nachfolge. Ihren Namen möchte sie allerdings nicht öffentlich nennen, aus Angst, dass ihr dann möglicherweise die Patienten wegbleiben. „Viele junge Tierärzte sind heutzutage nicht mehr bereit, die volle Verantwortung für eine eigene Praxis zu übernehmen“, sagt sie. Auch seien viele davon abgeschreckt, dass das Führen einer Praxis auch viel Management-Qualitäten erfordere.

Tierärztin Scholtissek aus Molfsee: Eine eigene Praxis kann sehr erfüllend sein

Dabei kann eine eigene Praxis sehr erfüllend sein. Man könne sich selbst verwirklichen, kann selbst entscheiden. Das zumindest hat Johanne Scholtissek erlebt. Nach dem Studium war sie zunächst in der Forschung tätig, wechselte dann in die Tierklinik in Norderstedt. Bis sie 1994 ihre Praxis in Molfsee eröffnete. Später machte sie noch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin obendrauf, um ihre vierbeinigen Patienten ganzheitlich zu behandeln.

Dass Johanne Scholtissek so schwer eine Nachfolge finden würde, hätte sie bei Berufsbeginn nie und nimmer für möglich gehalten. Die Praxis läuft. Auch finanziell. Sie habe einen treuen Kundenstamm. Der Beruf sei vielseitig und nie langweilig. „Das Problem ist nur: Es muss jemand den Mut haben, in die Selbstständigkeit zu gehen“, sagt sie. Aber das könne man ja auch zu zweit.

Noch hat die Molfseerin die Hoffnung nicht aufgegeben, dass „liebevolle Hände“ ihre Praxis übernehmen werden. Solange wird sie aber weiter mit voller Tatkraft Scotty und die vielen anderen Vierbeiner behandeln.