Ob Hund, Katze oder Pferd: Wer ab dem 15. November 2022 einen Tierarzt aufsucht, muss zum Teil mehr als doppelt so hohe Gebühren bezahlen wie bislang. Es ist die erste umfassende Anpassung seit 23 Jahren und soll den Beruf des Tierarztes attraktiver machen. Doch im Tierheim in Kiel löst dies Kritik aus.

Wenn die Katze krank wird, muss ihr Halter künftig tiefer in die Tasche greifen: Eine einfache Untersuchung wird ab 22. November mehr als doppelt so viel kosten wie bislang.

Kiel. Der Besuch beim Tierarzt wird bald deutlich teurer. So müssen zum Beispiel Halter von Hunden und Katzen mit doppelt so hohen Kosten für Untersuchungen und Impfungen rechnen wie bislang. Die neue Gebührenordnung tritt am 22. November 2022 in Kraft und ist die erste umfassende Anpassung seit 23 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf diese Weise soll der Beruf wirtschaftlicher und damit attraktiver werden. Grund: In einigen Regionen Deutschlands gibt es erhebliche Versorgungslücken, weil es der Branche an Nachwuchs fehlt. Auch in Schleswig-Holstein finden nach Angaben der Tierärztekammer einige Praxisinhaber keine Nachfolger.

Neue Tierarzt-Gebührenordnung: Praxen sollen wirtschaftlich geführt werden können

"Die Anpassung der Gebührenordnung war längst überfällig, um sicherzustellen, dass eine Tierarztpraxis wirtschaftlich geführt werden kann. Nur so kann eine flächendeckende Versorgung der Tiere gewährleistet werden", erläutert Uwe Tiedemann, Präsident der Bundestierärztekammer (BTK).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neuen Gebühren basieren auf einer Studie, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Auftrag gegeben wurde. Sie beinhalten erstmals auch moderne Untersuchungen der Tiermedizin wie etwa die Computertomographie.

Gebühren beim Tierarzt: Untersuchung für Hund und Katze kostet doppelt so viel wie bislang

Gravierende Unterschiede gibt es aber bereits bei geringeren Leistungen:

Die einfache Untersuchung einer Katze oder eines Hundes kostet künftig demnach 23,62 Euro statt 8,98 beziehungsweise 13,47 Euro.

Wer sein Pferd kastrieren lassen will, muss das Dreifache des bisherigen Preises zahlen – 192 statt 64,14 Euro.

Wie die Tierärztekammer erklärt, sichere eine angemessene Bezahlung auch die erforderliche Sorgfalt in der tierärztlichen Praxis. Weiter heißt es, dass ein hohes Qualitätsniveau der tierärztlichen Leistung dem Tierschutz diene, in landwirtschaftlichen Betrieben außerdem dem Verbraucherschutz durch gesunde und rückstandsfreie tierische Erzeugnisse.

Höhere Gebühren beim Tierarzt treffen auch Tierheim Kiel

Die höheren Gebühren treffen nicht nur private Tierhalter: Auch das Tierheim in Kiel sorgt sich vor erheblichen Mehrkosten. Monatlich seien im Etat mehr als 10 000 Euro allein für Tierarztkosten verplant, berichtet Elisabeth Haase, Leiterin des Tierheims Uhlenkrog.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obwohl Tierärzte ihre Untersuchungen für kurative Tierschutzvereine laut Gebührenordnung geringer abrechnen dürfen, rechnet Haase fortan mit 30 Prozent mehr Kosten. „Das wird sich für uns allein schon deshalb drastisch auswirken, weil wir viele ältere und kranke Tiere beherbergen“, sagt Haase, die für die erwartbare Preiserhöhung grundsätzlich Verständnis hat.

Lesen Sie auch

Landen mehr Tiere im Tierheim durch höhere Kosten beim Tierarzt?

Gleichzeitig geht die Kielerin davon aus, dass durch die teureren Untersuchungen mehr Tiere gar nicht versorgt werden und schließlich im Tierheim landen. „Alles wird gerade teurer, da bleibt Tierbesitzern ohnehin schon weniger Geld für ihre Tiere übrig“, sagt Haase.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grundversorgung bliebe dann auf der Strecke. Im schlimmsten Fall muss die Behörde eingreifen und das Tier sicherstellen. Die Zahl der Sicherstellungen hat sich, wie kürzlich berichtet, in diesem Jahr ohnehin schon verdoppelt.