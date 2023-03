﻿Tierparks und Freizeitparks in SH erhöhen Preise: So teuer wird es

Ausnahme Arche Warder: Im Zentrum für alte Haus- und Nutztierrassen bleiben die Kosten für einen Besuch stabil. In allen anderen Tierparks und Freizeitparks in Schleswig-Holstein ziehen die Preise an. Wie die Preise für Eintrittskarten steigen – eine Übersicht.

Kiel. Höhere Betriebskosten machen höhere Eintrittspreise. Nach dieser Formel wird der Besuch fast aller Tier- und Freizeitparks in Schleswig-Holstein in der bevorstehenden Saison teurer als in der zurückliegenden. Stabil bleiben allein die Preise im Tierpark Arche Warder.

Im ganzjährig geöffneten Haustierpark zahlen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre neun, Erwachsene zwölf Euro. Die Hauptsaison startet am 16. März. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien sowie an den Wochenenden ist die Arche Warder von 10 bis 18 Uhr geöffnet, außerhalb dieser Zeiträume bis 17 Uhr.

Tierpark Neumünster: die letzte Stunde zum halben Preis

Der Tierpark Neumünster erhöht dagegen erstmals seit vier Jahren die Preise. In dem Waldpark kostet die Tageskarte in der Hauptsaison von März bis Oktober jetzt für Erwachsene zwölf statt zehn Euro sowie für Kinder bis 15 Jahre acht statt sechs Euro.

Als Gründe nennt Tierparkdirektorin Verena Kaspari stark gestiegene Energie- und Futterkosten: „Seit 2019 haben die Preise dafür sich so rasant erhöht, dass eine Anpassung der Preise unabdingbar ist.“

Der Zoo im Stadtwald Neumünster ist im März, September und Oktober von 9 bis 17 Uhr, von April bis August von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Besonderheit ist die neue „Happy Hour“: In der letzten Stunde vor Schluss gibt es Einlass zum halben Preis.

Tierpark Gettorf: Erwachsene und Kinder zahlen mehr Eintritt

Auch der Besuch im Tierpark Gettorf wird von diesem Wochenende an etwas teurer. Erwachsene zahlen jetzt 14,50 statt 13 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren 11 statt 10 Euro Eintritt.

Höhere Energiekosten und der gestiegene Mindestlohn für Saisonkräfte werden in Gettorf als Gründe genannt. Die Hauptsaison mit täglichen Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr und allen Fütterungen zum Zuschauen startet an diesem Sonnabend und dauert bis Ende Oktober.

Tierpark Hagenbeck erhöht Eintrittspreise nur für Erwachsene

Geh’n Sie mal zu Hagenbeck? Für den Besuch in dem Hamburger Tierpark zahlen Erwachsene jetzt 29 statt 26 Euro. Der Eintrittspreis für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bleibt mit 19 Euro stabil.

Die Hauptsaison mit Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr startet am Sonnabend, 4. März. Dann ist auch der Nebeneingang am Gazellenkamp wieder geöffnet.

Hansapark in Sierksdorf: Eintrittspreise um vier Euro erhöht

Und die Freizeitparks? Auf Einlass in den Hansapark in Sierksdorf an der Ostsee müssen große und kleine Fans noch bis zum 6. April 2023 warten. Dann ist der einzige deutsche Erlebnispark am Meer wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zu guter Letzt beim „Herbstzauber“ vom 14. bis 29. Oktober von 11 bis 21 Uhr.

Der Hansapark hat die Eintrittspreise um vier Euro erhöht: Für Kinder bis elf Jahre von 34 auf 38 Euro, ab 12 Jahre von 44 auf 48 Euro und ab 70 Jahre von 34 auf 38 Euro erhöht.

Die familiäre Tolkschau in Tolk befindet sich noch im Winterschlaf und war für Preisauskünfte weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Auf der Homepage stehen noch die Eintrittspreise und Öffnungszeiten von 2022. Die neue Saison startet auch erst am 29. April.

Für einen Euro mehr ins Dschungelland am Weißenhäuser Strand

Ganz anders das ganzjährig geöffnete Dschungelland am Weißenhäuser Strand in Wangels. Dort ist täglich von 10 bis 22 Uhr was los, in diesem Jahr für 15 statt 14 Euro Eintritt für alle Besucher von 4 bis 64 Jahren. Senioren ab 65 Jahren zahlen 9 statt 8 Euro.

Im Subtropischen Badeparadies Weißenhäuser Strand sind die Eintrittspreise für drei Stunden von 26 auf 30 Euro, ganztags (täglich 9 bis 20.30 Uhr, letzter Einlass 19 Uhr) von 30 auf 35 Euro gestiegen. Drei Gründe nennt Sabrina Ollmann, die Marketingchefin am Weißenhäuser Strand: gestiegene Energiekosten, gestiegene Personalkosten, generelle Inflation.

Ermäßigungen für Familien und mehr

Alle genannten Einrichtungen bieten auch ermäßigte Eintrittspreise etwa für Familien, Gruppen und Menschen mit Behinderung an. Die Sonderpreise stehen auf den Homepages der einzelnen Tier- und Freizeitparks.