﻿Schlachthöfe in Rendsburg-Eckernförde sollen bald per Video überwacht werden

Nach dem Tierskandal in einer Schlachterei in Flintbek will der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Kontrollen verbessern. Ab Februar 2023 wollen alle Schlachthöfe im Kreis an einem Pilotprojekt teilnehmen, bei dem die Betriebe videoüberwacht werden. Jetzt stehen weitere Details fest.

