﻿Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Manfred von Allwörden

Groß Zecher/Grönwohld. Verwurmte Pferde auf dem Grönwohldhof: Die Lübecker Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Holsteiner-Züchter Manfred von Allwörden und drei Angestellte. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Das berichtete die „Bild“-Zeitung.

Ermittlungen auch gegen drei Angestellte

Die Staatsanwaltschaft Lübeck bestätigte die Ermittlungen gegenüber den LN. Grundlage sei eine Strafanzeige aus dem Bereich Veterinärwesen der Kreisverwaltung Herzogtum Lauenburg vom 24. September 2021. Gegenstand des Vorwurfes sei laut Pressesprecher Christian Braunwarth ein Vergehen gemäß Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes, indem der Beschuldigte auf den von ihm betriebenen Pferdezuchtanlagen (...) Tiere vernachlässigt haben soll, weil er nicht für eine ausreichende Entwurmung Sorge getragen habe.

In einer Online-Petition bei „change.org“, die sich gegen die Pferdehaltung bei von Allwörden richtet, wird dieses Pferd als eines der kranken und abgemagerten Tiere auf der Koppel in Groß Zecher gezeigt. © Quelle: HFR

Dadurch sollen Tiere sich in einem schlechten Ernährungszustand befunden haben. Neben dem Beschuldigten werden weitere drei Mitarbeiter auf den Anlagen als Beschuldigte geführt. „Die Ermittlungen dauern noch an. Es sind weitere Zeugenvernehmungen veranlasst worden“, so Braunwarth gegenüber den LN.

„Verabredete Maßnahmen nicht mehr vollständig umgesetzt“

Kreissprecher Tobias Frohnert bestätigte, dass im November 2021 eine veterinärrechtliche Ordnungsverfügung verhängt wurde. Diese geht mit Auflagen für die Pferdehaltung einher: Die Tiere müssen also regelmäßig kontrolliert, geimpft und entwurmt werden. Das Veterinäramt kontrolliert regelmäßig, wie sich die Tiere entwickeln. Dabei habe das Veterinäramt im Oktober 2022 festgestellt, dass die „verabredeten Maßnahmen nicht mehr vollständig umgesetzt werden“. Daraufhin sei die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft „entsprechend erweitert“ worden. Einige Pferde habe von Allwörden inzwischen zur besseren medizinischen Versorgung zum Hauptsitz des Gestüts in Stormarn geholt. Dementsprechend liegt die Zuständigkeit jetzt beim dortigen Veterinäramt.

Die geschwächten Tiere sind jetzt auf dem Grönwohldhof von Allwörden. © Quelle: WOLFGANG MAXWITAT

Gestütsbesitzer Manfred von Allwörden räumt die erhobenen Vorwürfe teilweise ein. Auf der betreffenden Koppel in Groß Zecher seien 20 Pferde untergebracht, drei von ihnen seien abgemagert gewesen, zwei inzwischen gestorben. „Die drei Pferde haben eine Wurmkur nicht vertragen und sind in der Folge dann bis auf die Knochen abgemagert“, erklärt von Allwörden.

Hintergrund: von Allwörden Manfred von Allwörden ist Eigentümer des Gestüts Grönwohldhof in Grönwohld im Kreis Stormarn. Nach eigenen Angaben leben rund 1000 Pferde auf dem Gestüt, zudem verschiedene Liegenschaften auch in umliegenden Kreisen gehören. Das Gestüt ist spezialisiert auf die Zucht von Holsteiner Springpferden. Die Bäckerei-Gruppe „von Allwörden“ ist im Jahre 1906 im lauenburgischen Sterley von Heinrich und Allwörden gegründet worden. 2008 kaufte die Gruppe die Bäckerei Knaack aus Groß Grönau und 2013 die Bäckereifilialen „Unser Norden“ der Kieler Coop eg auf. Im März dieses Jahres wurde die Allwörden-Gruppe vollständig von der Edeka Nord übernommen, nachdem der Einzelhandelskonzern bereits 2019 mit 45 Prozent eingestiegen war. Bis dahin war die Großbäckerei komplett in Familienhand. Manfred von Allwörden und sein Bruder Ralf leiteten das Unternehmen zuletzt in fünfter Generation.

Der 61-Jährige übernimmt die Verantwortung dafür, dass die Tiere nicht frühzeitig entdeckt worden sind. Man habe es in Groß Zecher mit einer sehr großen und schwer zugänglichen Koppel zu tun. Die kranken Pferde hätten sich in deren hintersten Winkel aufgehalten und seien von den Mitarbeitern nicht entdeckt worden. „Es ist aber ganz klar, dass uns so etwas nicht passieren darf“, räumt von Allwörden selbstkritisch ein. Künftig werde man die Kontrollen intensivieren und einen weiteren Mitarbeiter beauftragen, damit kein Tier mehr übersehen werde. „Da geloben wir in jedem Fall Besserung.“

Allwörden: „Bei mir muss garantiert kein Tier hungern“

Der ehemalige Bäckerei-Besitzer kritisiert indes, dass die Tierschützer nicht erwähnt hätten, dass alle anderen Tiere auf der Weide kerngesund und „kugelrund“ seien. „Bei mir muss garantiert kein Tier hungern.“

Die bisherige Berichterstattung über die Ermittlungen wird vielfach in den sozialen Medien geteilt. In den Kommentaren erklären sich die Nutzer bereit, den Pferden ein neues zu Hause zu geben und sie aufzupäppeln. Eine Online-Petition, die die „sofortige Schließung der Massenpferdezucht Allwörden“ fordert, haben bis Montagnachmittag über 5700 Menschen unterschrieben.

