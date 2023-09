Schlagen, treten, beißen: Eine Randaliererin hat sich in Lübeck und Timmendorfer Strand mit drei Polizistinnen angelegt. Die Beamtinnen fanden noch ein Messer im BH der Dame. Zuvor hatte die Frau Steine von einer Brücke geworfen.

Timmendorfer Strand/Lübeck. Erstaunlich aggressiv: Die Frau hat geschlagen, getreten und sogar zugebissen. Dabei verletzte sie drei Polizistinnen leicht. Außerdem hatte sie ein Obstmesser in ihrem BH versteckt. Der Vorfall spielte sich am Sonntag, 24. September, gegen 19 Uhr ab – sowohl in Timmendorfer Strand als auch in Lübeck. Die Frau wurde in eine Spezialklinik gebracht.