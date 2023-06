Teurer Badeausflug: Mit einem Großaufgebot wurde in der Nacht zu Sonntag (25. Juni) über eine Stunde lang die Ostsee nach einem 17-Jährigen aus Timmendorfer Strand abgesucht. Vergeblich, denn der Mann war schon längst angetrunken in seinem Bett – und muss nun hohe Kosten fürchten.

Timmendorfer Strand. Um 0.40 Uhr ging in der Nacht zu Sonntag (25. Juni) der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein: Vier Personen sollen ein nächtliches Bad in der Ostsee in Timmendorfer Strand genommen haben, aber nur drei seien wieder aus dem Wasser zurückgekehrt. Die Rettungskräfte suchten mit einem Großaufgebot nach der Person in der Ostsee – insgesamt sieben Boote der Feuerwehr, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sowie Taucher waren im Einsatz. Doch auch nach mehr als einer Stunde gab es noch keine Spur von dem vermissten 17-Jährigen aus Timmendorfer Strand.