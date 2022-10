﻿Was Sie am 15. und 16. Oktober in Schleswig-Holstein unternehmen können

Der Herbst zeigt seine schönen Seiten bei zahlreichen Veranstaltungen am Wochenende in Kiel und Region. Apfelsaftpressen, Spaziergänge durch den Wald und der Herbstmarkt in Molfsee sind unsere Tipps für alle, die gern draußen unterwegs sind. Abends können Sie ganz gemütlich Konzerte genießen.

Inga Rumpf, deutsche Rock-Sängerin, tritt am Wochenende in Schleswig-Holstein auf.

Schleswig-Holstein. Das zweite Ferienwochenende in Schleswig-Holstein bietet einige Veranstaltungen für Kinder und Eltern. Vielleicht möchten Sie die Trendsportart Hado ausprobieren? Oder über den Herbstmarkt bummeln? Freunde der Briefmarke sollten am Sonntag Norderstedt ansteuern. Wer eher Lust auf musikalische Unterhaltung hat, kann in Henstedt-Ulzburg eine Grand Dame des Rocks erleben.

Unsere Tipps im Überblick:

Molfsee: Finale beim Herbstmarkt

Sie wird gern als fünfte Jahreszeit bezeichnet – die Rede ist von der Zeit des Herbstmarkts, der am Sonnabend, 8. Oktober, im Freilichtmuseum Molfsee begann. Bis zum 16. Oktober, täglich von 9 bis 18 Uhr, können Besucherinnen und Besucher bei mehr als 100 Ausstellern in liebevoll hergerichteten Häusern auf dem Museumsgelände bummeln, stöbern und kaufen. Alle Infos für einen Besuch beim Herbstmarkt haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Neumünster: Hado-Meisterschaft in der Holstengalerie

Die neue Trendsportart Hado aus Japan ist auch in Deutschland angekommen. Es handelt sich dabei um eine neue elektronische Sportart aus Japan und den weltweit ersten E-Sport, der die Technologie „Augmented Reality“ verwendet.

Zum ersten Mal werden jetzt offiziell deutsche Meister ermittelt. Am Freitag und Sonnabend, 14. und 15. Oktober, ist Hado zu Gast in dem Einkaufszentrum in der Holstengalerie Neumünster. Am Freitag können Interessierte das Spiel kennenlernen und ausprobieren, am Sonnabend folgt die Meisterschaft (ab 14 Uhr).

Holsteiner Herbstmarkt auf Gut Emkendorf

Kunst, Dekoration, Schmuck, Klamotten, Köstlichkeiten oder auch Pflanzen: Der Holsteiner Herbstmarkt auf Gut Emkendorf startet am Freitag um 10 Uhr. Bis Sonntag kann dort täglich von 10 bis 18 Uhr gebummelt, gestöbert und gekauft werden. Neben den traditionellen Angeboten gibt es diverse Stände mit kulinarischen Leckerbissen. Darunter Wildwurst aus heimischer Region, Honig und süße Waffeln. Außerdem werden Führungen durch das historische Herrenhaus angeboten: Täglich jeweils um 13 und 14 Uhr können Interessierte teilnehmen. Der Treffpunkt ist am Stand "Gut Emkendorf", die Teilnahme kostet fünf Euro. Der Eintritt für den Herbstmarkt kostet sieben Euro.

Kiel: Stoffmarkt in der Innenstadt

Nähbegeisterte haben am Wochenende die Chance, sich mit ausreichend Stoff für Herbst und Winter einzudecken: Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt ist am Sonnabend, 15. Oktober, von 10 bis 17 Uhr auf dem Kieler Rathausplatz zu Gast. Rund 30 Händler werden an etwa 90 Ständen nicht nur unterschiedliche Stoffe anbieten, sondern auch Nähzubehör wie Nadeln, Fäden, Garn, Wolle oder Knöpfe.

Kiel: Sperrungen rund um den Sporthafen

Der Herbst hat die Landeshauptstadt Kiel inzwischen fest in der Hand. Somit geht die diesjährige Sportbootsaison zu Ende und es ist an der Zeit, die Boote durch das sogenannte Aufslippen an Land zu holen. Wie die Stadt mitteilte, holt die Segler-Vereinigung Kiel ihre Boote am kommenden Wochenende vom 14. bis 16. Oktober aus dem Wasser. Damit die Boote sicher ins Winterlager an der Koesterallee kommen, werden rund um den Sporthafen Wik am Freitag, 14. Oktober, von 14 bis 20 Uhr, am Sonnabend, 15. Oktober, von 7 bis 20.30 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, von 7 bis 20.30 Uhr einige Bereiche für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind die Kiellinie zwischen Koesterallee und Kiellinie 215 sowie die Koesterallee zwischen Niemannsweg und Kiellinie.

Neumünster: Webermarkt lockt ins Museum Tuch & Technik

Zum Forum für hochwertige Handwerkskunst wird das Museum Tuch + Technik in Neumünster am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Oktober: Beim Webermarkt gibt es individuelle und meist handgefertigte Kreationen aus feiner Seide, flauschigen Wollstoffen und rustikalen Leinen- und Baumwollgeweben, aber auch aus Leder, Filz oder Papier. Mit dabei sind in diesem Jahr rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Deutschland, eine Weberin kommt aus Dänemark.

Neumünster: Apfelsaft und Erntefest

Am Sonntag, 16. Oktober, veranstaltet der Verein der Alten Obstwiese Neumünster sein traditionelles Herbstfest. Es werden Führungen über die Obstwiese an der Kieler Straße in Einfeld angeboten (11 und 13 Uhr). Eine Apfelpresse ist vor Ort und zeigt anschaulich den Weg vom Obst zum Saft. Für die Sortenbestimmung von Äpfeln und Birnen, die aus dem eigenen Garten mitgebracht werden können, steht ein Pomologe bereit.

Saft aus heimischen Äpfeln schmeckt natürlich besonders gut. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

Kiel: Konzert im Kulturladen Friedrichsort

Die französische Liedermacherin Amalia Chikh ist am Sonnabend, 15. Oktober, zu Gast im Kulturladen (An der Schanze 44, 24159 Kiel). Ihre Musik ist vielfältig: Die Rhythmen und Melodien erinnern an die Tradition des französischen Chansons, ihre Klavier-Kompositionen enthalten Jazzelemente und orientalische Harmonien. Doch aus ihren Texten spricht ein Hauch "Berliner Schnauze". Start des Konzerts ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 14 Euro.

Henstedt-Ulzburg: Inga Rumpf im Forum

Mit den "City Preachers" und den Rockbands "Frumpy" und "Atlantis" feierte sie schon vor fünf Jahrzehnten internationale Erfolge, mit den Superstars B.B. King, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd und Lionel Richie war sie auf Tournee. "Inga – die Stimme", heißt das aktuelle Live-Repertoire von Inga Rumpf und ihrem Trio. Die Hamburgerin ist am Sonnabend, 15. Oktober, in Henstedt-Ulzburg im Forum zu Gast. Begleitet wird sie von Joe Dinkelbach am Piano und Thomas Biller am Kontrabass. Sie selbst singt und spielt Gitarre und Slide-Gitarre. Karten gibt es unter www.forum-hu.de.

Bad Segeberg: Nachmittag rund um Wilhelm Busch

Die Südstadt-Initiative lädt für Sonnabend, 15. Oktober, zu einem Vorlesenachmittag ins Familienzentrum Bad Bramstedt an der Falkenburger Straße 92 ein. Kay-Gerwin Muth, ehemaliger Lehrer am Städtischen Gymnasium, liest Gedichte und andere Texte des Schriftstellers Wilhelm Busch, den viele vor allem von seinen "Max-und-Moritz"-Geschichten kennen. Doch der humoristische Dichter und Zeichner hatte auch ganz andere Seiten, von denen Muth berichten wird. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter info@initiative-suedstadt.de sind willkommen, aber nicht unbedingt erforderlich.

Holstein Kiel gegen Heidenheim

Ein Lieblingsgegner sieht definitiv anders aus: In den vergangenen acht Duellen gab es für Holstein Kiel gegen den 1. FC Heidenheim keinen Sieg, stattdessen vier Niederlagen und vier Unentschieden. Auch das Holstein-Stadion war dabei ein eher löchriges Bollwerk. Können die Störche diesen Negativlauf nun beenden? Die Partie gegen den FCH mit dem "ewigen Coach" Frank Schmidt wird am 16. Oktober um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen (Liveticker auf KN-online.de).

Trappenkamp: Erzählspaziergang durch den Herbstwald

Die Märchenerzählerin Sonja C. Truhn geht mit Familien und Kindern von vier bis zehn Jahren auf einen Erzählspaziergang durch den herbstlichen Erlebniswald Trappenkamp in Daldorf. "Wer malt die Blätter bunt?" heißt es am Sonntag, 16. Oktober, um 13 Uhr, Treffpunkt ist am Waldhaus. Der Spaziergang dauert etwa zwei Stunden. Bei schlechtem Wetter werden die Geschichten in einer Hütte erzählt. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@erlebniswald-trappenkamp.de oder telefonisch unter 04328/170480. Die Veranstaltung ist im Eintritt zum Erlebniswald enthalten: Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 8 Euro, Kinder 5 Euro, Familien 21 Euro.

Kiel: Grünabfallsammlung geht weiter

Blätter, Zweige, Äste und andere Gartenabfälle – ausgenommen Baumstubben und Dickholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 Zentimetern – kommen am besten in die Grünabfallsammlung des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel (ABK), die immer sonnabends an wechselnden Standorten in den Stadtteilen Halt macht. Ein Kubikmeter Grünschnitt darf kostenlos abgegeben werden. Die Sammelfahrzeuge des ABK stehen am Sonnabend, 15. Oktober, zwischen 8 und 12 Uhr in Meimersdorf, Am Dorfplatz (beim alten Spritzenhaus); in Wellsee, Goerdelerring (Parkplatz gegenüber dem Schützenverein); und in Moorsee, Zum Schlüsbeker Moor (an der B 404).

Norderstedt feiert den Tag der Briefmarke

Am Sonntag, 16. Oktober, richten die Briefmarkenfreunde Norderstedt und Umgebung e.V. den diesjährigen Tag der Briefmarke und die Landesverbandstagung des Philatelistenverband Norddeutschland e.V. aus. Gleichzeitig findet wieder der Briefmarkengroßtauschtag statt. Auch eine Briefmarkenbörse mit zahlreichen Händlern ist wieder vertreten. Ort der Veranstaltung: Rathaus Norderstedt, 1.Stock, Uhrzeit: 9 bis 14 Uhr.