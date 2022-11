Ihr Leben war nie leicht. Aber Hilda Runge (93) aus Gettorf hat trotzdem zu keiner Zeit ihre positive Sichtweise darauf verloren. Mit ihrer Geschichte möchte sie jetzt der jüngeren Generation Mut machen. Sie sagt: Auch wenn die Zeiten wieder schwierig werden, gebt nie auf!

Gettorf. In schwierigen Zeiten können ein paar ermutigende Worte nie schaden. Die kommen diesmal aber nicht von den bekannten Politikern, sondern von einer 93-Jährigen aus Gettorf. Hilda Runge rief einfach in unserer Redaktion an und bat um ein Interview. Sie wolle die jüngere Generation aufbauen, erklärte sie. Eine positive innere Einstellung könne man nämlich lernen, so ihre feste Überzeugung. „Ich selbst bin das beste Beispiel dafür.“