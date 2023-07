Ausflugstipps für Kinder und Familien – Ferien in SH kostenlos erleben

Kiel. Für Kinder startet die schönste Zeit des Jahres: Sommer, Sonne – und vor allem keine Schule. In Schleswig-Holstein sind Sommerferien. Doch Eltern kennen das: Sechs Wochen können lang sein – manchmal sogar sehr lang. Insbesondere dann, wenn kein Urlaub geplant ist und Ideen für Aktivitäten in den Ferien fehlen. Damit während der Ferien zu Hause weder Langeweile ausbricht, noch die Spielekonsole heiß läuft, hat unsere Redaktion zwölf Ausflugstipps für Kinder und Familien in Kiel und Umgebung zusammengestellt, die nicht nur in den Ferien als Aktivitäten in Schleswig-Holstein erlebt werden können. Das Beste dieser Tipps für Ausflüge in Kiel und SH: Es handelt sich um kostenlose Ausflugsziele für Familien. Ideen für kostenfreie Tagesausflüge, kindgerecht und familienfreundlich.

Familienausflug nach Plön - Baden, Schloss, Garten

Lust auf einen Grenzgang zwischen Natur und Kultur? Dann auf mit der Familie, für einen Tagesausflug nach Plön! Wer mit der Bahn anreist, genießt schon bei der Anfahrt einen Traumblick auf den Plöner See. Majestätisch wird dieser Blick für Mutter, Vater und Kind nach dem Aufstieg zum Schloss Plön, das allerdings nur von außen zu bewundern ist. Ganz im Gegensatz zur Schlossgärtnerei in Plön, einem der schönsten Gärten des Landes. Weiter geht es beim Familienausflug nach Plön zum Baden. Die Badestelle auf der Prinzeninsel lockt mit dem nächsten Traumblick. Ein Tipp für ein Ausflugsziel mit Kind und Kindern in Schleswig-Holstein.

Familien-Ausflugsziel: Kiel - Nord-Ostsee-Kanal

Ein Tipp für eine Tour für Familien, die für alle geht, ist die kostenlose Fahrt mit der Fähre auf dem Nord-Ostsee-Kanal, mit dem Schuhkarton, wie die Kieler liebevoll die kleine Kanalfähre „Adler“ nennen. Dank kostenloser Überfahrt lässt sich dieser kleine Familien-Ausflug in Kiel ohne Geld umsetzen und mit ein wenig Geschichte über den NOK würzen. Der Tiessenkai in Kiel mit den Seglern und dem Leuchtturm sorgt bei diesem Tipp für Aktivitäten mit Kindern in Kiel für das ultimative maritime Flair. Auch als Tipp für einen Picknick-Ausflug an der Kieler Förde geeignet, denn auf der Wiese der Holtenauer Reede kann man wunderbar alleine, als Paar oder mit der Familie picknicken. Wer seine Badesachen eingepackt hat, kann sich bei dieser Freizeit-Tour, von der Seebadeanstalt Holtenau aus, zum Baden in die Ostsee stürzen. Auch die ist kostenlos, aber das ist eine andere Geschichte.

Ausflugstipp für Familien: Steilküste mit Fossilien-Suche

Eine Idee für einen Ausflug in der Nähe von Kiel ist die Steilküste. Bei einem Tagesausflug mit der Familie an der Ostsee, lässt sich im Kieler Umland die raue Seite Schleswig-Holsteins erleben. Die zerklüftete Stohler Steilküste ist nicht nur imposant anzuschauen – das steinige Ufer lädt beim Familien-Ausflug auch dazu ein, sich in die Suche nach fossilen Schätzchen zu vertiefen. Ein fast schon meditatives Erlebnis für die Familie, bei dem alle in der Natur zur Ruhe kommen. Ein Tipp für dieses Ausflugsziel: Ein Wanderparkplatz befindet sich in Stohl (Gemeinde Schwedeneck) an der Eckernförder Straße. Außerdem fährt ein Bus der Linie 740 von Kiel nach Stohl.

Wasserschaukel in Heiligenhafen – Familien-Erlebnis an der Ostsee

Vier Meter hoch und mitten im Wasser: Die Wasserschaukel in Heiligenhafen. Hier steht jetzt Ostholsteins erste Wasserschaukel am Strand, die innerhalb kürzester Zeit zum Foto-Hotspot avanciert. Schaukeln, Baden, unvergessliche Urlaubsfotos schießen - ein Ausflugsziel für Kinder in Heiligenhafen, welches ohne Geld ein kleines Familien-Erlebnis an der Ostsee in Schleswig-Holstein bietet.

Wer sich nicht lange verschaukeln lassen möchte, der kann in den Ferien, aber auch außerhalb, die 435 Meter lange Erlebnis-Seebrücke in Heiligenhafen besuchen – inklusive Wasserspielbereich.

Im Naturschutzgebiet Graswarder kann man zudem als kostenlose Unternehmung mit Kindern in Schleswig-Holstein die Aussicht vom hölzernen Beobachtungsturm des Naturschutzbunds genießen. Öffnungszeiten vom NABU Beobachtungsturm Graswarder: Montag bis Sonnabend, 10 Uhr bis 18 Uhr.

Erlebnis-Tipp für Rendsburg: NOK Überquerung und Unterquerung

Als Erlebnis-Tipp für einen kostenlosen Ausflug mit Kind in Rendsburg eignet sich eine spannende Nord-Ostsee-Kanal-Überquerung per Schwebefähre oder eine kühlende Unterquerung des NOK per Fußgängertunnel. Dieses kleine Ausflugsziel in Rendsburg bietet für Familien an heißen Tagen eine kleine Outdoor-Aktivität mit leichter Abkühlung.

Der NOK (Nord-Ostsee-Kanal) teilt Rendsburg in zwei Hälften. Das eröffnet auch in den Ferien Ausflugsmöglichkeiten in Schleswig-Holstein, zum Beispiel für eine spannende Wanderung durch die Kreisstadt Rendsburg. Der Fußgängertunnel am Kanal in Rendsburg führt unter den Nord-Ostsee-Kanal hindurch. Die langen Fahrtreppen vom Kanaltunnel in Rendsburg sind dabei ein echtes Erlebnis und bieten für einen Ausflug ohne Geld ein kleines Abenteuer für Kinder und Erwachsene.

Bei diesem Familien-Ausflug in der Tiefe, direkt unter die beliebte Wasserstraße, ist es auch bei sommerlicher Hitze angenehm kühl. Übrigens auch eine Fahrrad-Tour ist möglich, dann geht es per Fahrstuhl mit dem Fahrrad hinab in die Tunnelröhre.

Bei dieser Ausflugsidee für die Ferien in Schleswig-Holstein gehts es von den Ein- und Ausgängen des Kanaltunnels auf der Nordseite weiter am Kanal entlang, vorbei am Schwerlasthafen bis zur Schwebefähre Rendsburg, die hier auf dem Gemeindegebiet von Osterrönfeld an- und ablegt – wenn sie denn fährt, leider hat das urige und seltene Vehikel häufig Ausfälle.

Auf der Nordseite in Rendsburg liegen die Schiffsbegrüßungsanlage und der Kreishafen mit großen Silos. Also jede Menge Chancen bei diesem Familien-Ausflug in Schleswig-Holstein, große Pötte und Kräne in Aktion zu erleben.

Wer mit der Bahn aus Richtung Süden anreist, fährt bei diesem Tagesausflug auch noch über die Eisenbahnhochbrücke mit tollem Panoramablick auf den Kanal und die Stadt Rendsburg. Ein Ausflugsziel für Kinder, die Schiffe, Kräne, Zugfahrten und Mikroabenteuer lieben.

Ausflug: Mit der Familie an die Ostsee rumpeln per Straßenbahn

Nicht nur in den Ferien ein Tipp für einen Familien-Ausflug: Mit der Straßenbahn an die Ostsee fahren. Diese Unternehmung ist in Schönberg im Kreis Plön möglich. Die Museumsbahnen Schönberger Strand sind die einzigen in Deutschland, bei denen nicht nur historische Eisenbahnzüge sowie uralte Triebwagen dampfen, sondern historische Straßenbahnen über die Schienen quietschen. Bei diesem Ausflugsziel an der Ostsee können Familien manche Fahrzeuge erleben, die schon mehr als 100 Jahre alt sind.

Mit der Kleinbahn können die Gäste von Ort zu Ort reisen und mit der historischen Straßenbahn durch enge Kurven und über Weichen und Kreuzungen rumpeln. Die Bahnen in Schönberg fahren an jedem Sonnabend und Sonntag von Ende Mai bis Anfang September. Ein Familienausflug mit wenig Kosten, denn der Zugang zum Gelände des Museumsbahnhofs Schönberger Strand ist kostenlos und jederzeit möglich.

Ausflugsziel Emkendorf: Zum Tanz der Libellen ins Grüne Klassenzimmer

Eintauchen in ein Familien-Erlebnis während der Sommerferien in Emkendorf: Ab ins kühlende Waldgrün und zwischen Fröschlein und tanzenden Libellen wandern. Dazu lädt ein Ausflugsziel in Emkendorf ein, der Waldlehrpfad vom Naturpark Westensee-Obere Eider bei Westensee.

Dieser Tipp für einen Ausflug in den Ferien mit der Familie lässt sich auch für einen Ausflug mit Kleinkindern umsetzen, denn eine Rundstrecke auf kinderwagentauglichen Wegen ist ausgeschildert.

Das Familien-Ausflugsziel mit viel Natur, in der Nähe von Kiel, macht Lust auf Entdeckertouren. Eine große Schautafel mit Tieren und Pflanzen des Auwaldes, der Tümpel, der Knicks und Äcker lockt beim Grünen Klassenzimmer in Emkendorf Kinder ins Abenteuer.

Start vom Waldlehrpfad Emkendorf ist ab Parkplatz Hopfenkrug an der Ecke Liethberg/Hopfenkrug am Emkendorfer Kreuz. Weiter den gelben Wegpfeilen folgen. Per Bus wird der Waldlehrpfad über die Bus-Linie 796 erreicht, Haltestelle Hopfenkrug.

Sport-Ausflug mit der Familie: Kiel-Gaarden Sportpark

Ein sportlicher Ausflug ohne Kosten, in Kiel, für Familien? Ein Trip zum Auspowern der Kinder? All you can do! So lautet das bislang ungeschriebene Motto vom Sport- und Begegnungspark Gaarden.

Die Jungen, die Alten, die Dicken und Dünnen, überhaupt alle können bei diesem Ausflugsziel in Kiel auf der 37 Hektar großen oder 40 Fußballfelder fassenden Sport-Anlage fast alles machen, was mit Bewegung zu tun hat. Und das, ohne bei diesem Ausflug einen Cent zahlen zu müssen. Schläger für Tischtennis oder Badminton, Bälle jedweder Art, Roller und Fahrräder, ruhige Kugeln zum Boulen und und und. Es gibt sogar Grillplätze im Sportpark Gaarden. Ein Sport-Ausflug mit der Familie in Kiel wird hier nicht nur in den Ferien ein Erlebnis.

Zugang zum Sportpark Kiel-Gaarden über die Coventryhalle, Preetzer Straße.

Ausflugsziel: Besuch des höchsten Punktes in Schleswig-Holstein

Hoch hinaus geht es bei dem Ausflugsziel „Bungsberg“, in Ostholstein. Mit 167 Metern ist der Bungsberg die höchste Erhebung in Schleswig-Holstein. Wer bei diesem Familien-Ausflug in Schleswig-Holstein oben angekommen ist, landet direkt neben dem 150 Jahre alten und 22 Meter hohen Elisabethturm, der märchenhaft in der Landschaft steht. Und da kann man natürlich kostenlos hoch!

Über meist flache Treppen, vorbei an fröhlich bunten Fenstern empfängt man an der Spitze frischen Ostseewind und kann die Holsteinische Schweiz bestaunen. Nach dieser Klettertour in Schleswig-Holstein wartet auf die Kleinen am Bungsberg ein großer Waldspielplatz mit Seilbahn und einer mysteriösen Bärenhöhle. Ein kleiner Ausflugstipp für Familien in den Ferien oder für Ausflüge mit Kind am Wochenende.

Familien-Ausflugsziele in Kiel: Waldgeister und Bodenschätze

Für eine kleine Entdeckertour mit der Familie reicht es in Kiel schon aus, ins Viehburger Gehölz oder Projensdorfer Gehölz zu radeln. Wer Lust hat, kann bei diesem Familien-Ausflugsziel in Kiel Einmachgläser für Schätze wie schöne Steine, Tannenzapfen, Baumrinde oder Moos mitnehmen. Beim Spaziergang in den Kieler Wäldern können Kinder auch nach Waldgeistern Ausschau halten – das sind Bäume, deren Astlöcher aussehen wie Gesichter – und sie fotografieren.

Ein besonderer Ausflugstipp für Kiel: Die richtig mutigen Abenteurer gehen spätabends im Gehölz auf eine kleine Nachtwanderung - am besten leise, dann hört man bei diesem Familien-Spaß besser die gruseligen Geräusche im Wald und stört keine der Tiere. Zwei Familien-Ausflugsziele in Kiel, die sich ohne Geld umsetzen lassen und eine erlebnisreiche Unternehmung in der Natur für Kinder darstellen.

Tipps für Ferien zu Hause

Wer keine Zeit oder kein Geld für einen richtigen Campingurlaub hat, kann als Tipp für die Ferien zu Hause einfach im eigenen Garten ein Zelt für die Kinder aufstellen oder bei Freunden mit Garten lieb nach einem Stellplatz für eine Camping-Nacht fragen. Auch wenn bei diesem Ausflugstipp für die Ferien das Haus in Sichtweite bleibt, ist das Feeling im Schlafsack und das Träumen bei nächtlichen Geräuschen doch ein ganz anderes als im Bett. Im Garten zelten ist damit auch schon wunderbares Abenteuer für Kinder und kann auch für die ganze Familie zum Spaß werden. Ein Familienausflug in die Natur. Ein Outdoor-Erlebnis für Kinder vor der eigenen Haustür.

Alternativ ergibt auch Ferien-Spaß, sich zu Hause mit der Matratze auf dem Balkon ein Lager unter freiem Himmel zu bauen und beim Einschlafen in den Sternenhimmel zu gucken. Bei diesem Ferientipp für zu Hause nur vorher den Regenradar checken, damit das Bettzeug bei diesem Mikroabenteuer daheim nicht nass wird.

Highlight: Ausflugziel Sonnenaufgang am Strand

Ein Ausflugsziel-Tipp für Familien mit Nachteulen oder Frühaufsteher: Den Sonnenaufgang am Strand verfolgen.

Egal ob Tagesausflüge mit Kind an die Kiellinie der Kieler Förde, nach Schilksee oder Schönberg: An vielen Stränden und Plätzen am Wasser gibt es nicht nur in den Ferien die Möglichkeit, die aufgehende Sonne zu begrüßen – ein Highlight für Ausflugsziele in Kiel und Schleswig-Holstein entlang der Ostsee-Küste, die auch bei einem Ausflug ohne Geld erlebt werden können.

Ausflugstipp, damit man das morgendliche Naturspektakel nicht verpasst: Es gibt viele Apps, die die genaue Uhrzeit des Sonnenaufgangs anzeigen.

Weiterer Tipp für diesen Ausflug: Warme Kleidung mitnehmen – auch im Hochsommer. Denn die Nächte sind meist frisch und am Wasser sind die Temperaturen oftmals niedriger.

KN