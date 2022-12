﻿Was Sie am 10./11. Dezember 2022 in Schleswig-Holstein unternehmen können

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Falls nicht, bietet dieses Wochenende zahlreiche Möglichkeiten, sich gedanklich auf die nahenden Feiertage einzustimmen. Damit Sie wissen, was am 10. und 11. Dezember in Kiel und Region los ist, haben wir Veranstaltungen zusammengestellt.

Schleswig-Holstein. Das dritte Adventswochenende wird vielerorts besinnlich in Schleswig-Holstein. Weihnachtliche Konzerte, ein Live-Hörspiel und Märkte stimmen auf Weihnachten 2022 ein. Ein Überblick.

Weihnachtsbaumverkauf auf dem Wilhelmplatz in Kiel startet

Alle Jahre wieder: In den kommenden Wochen kann der Wilhelmplatz nur eingeschränkt als kostenloser Parkplatz genutzt werden. Dafür wird dort von Sonnabend, 10. Dezember, bis Sonnabend, 24. Dezember, fündig, wer auf der Suche nach einem geeigneten Weihnachtsbaum ist. Diese Flächen stehen ab Freitag, 9. Dezember, 6 Uhr, nicht mehr als Parkraum zur Verfügung. Der Bereich ist ausgeschildert. Pkw-Inhaber sind aufgefordert, sich rechtzeitig um einen anderen Platz zu kümmern.

Märchenstunde vor der Winterpause im Erlebniswald Trappenkamp

Als letzte Veranstaltung in diesem Jahr bietet der Erlebniswald Trappenkamp am Sonnabend, 10. Dezember, einen Märchentag in der Köhlerhütte an. Ab 12 Uhr will Märchenerzählerin Sonja Truhn Kinder und Erwachsene am offenen Lagerfeuer mit weihnachtlichen Geschichten verzaubern. Eine Anmeldung ist notwendig unter Tel. 04328/170480 oder per E-Mail info@erlebniswald-trappenkamp.de. Die Teilnahme ist für Besucher des Erlebniswaldes kostenlos.

Wichtig für Pendler I: Kanaltunnel Rendsburg wird von Freitag auf Sonnabend voll gesperrt

In der Nacht vom Freitag, 9. Dezember, auf Sonnabend, 10. Dezember, lässt die Kanalbehörde dann planmäßig die technischen Einrichtungen im Kanaltunnel in Rendsburg warten. Dafür wird die wichtige Kanalquerung im Zuge der B 77 in dieser Nacht von 21 bis 5 Uhr voll gesperrt. Während der Sperrung ist ein Ausweichen über die A 7 und die Rader Hochbrücke oder die Fähre Nobiskrug möglich. Dort soll bis 0.45 Uhr eine zweite Fähre im Einsatz sein.

Weihnachtskonzert in der Klosterkirche Bordesholm

Am dritten Adventswochenende präsentiert die Bordesholmer Liedertafel in der Klosterkirche ihr traditionelles Weihnachtskonzert. Das Event am Sonnabend, 10. Dezember, ab 16 Uhr steht erstmals unter der Leitung von Angelika Alwast aus Bissee. Zum Einzug der Chöre erklingt das Orgelstück Praeludium und Fuge C-Dur von Johann Sebastian Bach. Das Kieler Kammerorchester ist ebenfalls mit dabei. Karten zum Preis von 15, 12 und 5 Euro gibt es in der Ahlmannschen Buchhandlung in der Holstenstraße 69 in Bordesholm.

Weihnachtliches Live-Hörspiel in Lutterbek

Im Lutterbeker in der Gemeinde Lutterbek steht am Sonnabend, 10. Dezember, ab 20 Uhr "Weihnachten mit den drei Herren" auf dem Programm. Sie laden zu einem spannenden und lustigen Weihnachtsabend ein, der alles bietet: Comedy, Impro-Theater, feine Gedichte und ein brandneues kriminalistisches Live-Hörspiel. Außerdem werden sie das eine oder andere Weihnachtslied trällern. Wie der Abend letztlich verläuft, ist unberechenbar. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Wichtig für Pendler II: Zugausfälle bei der Bahn in Schleswig-Holstein

Die Deutsche Bahn hat weitere Zugausfälle in Schleswig-Holstein angekündigt. Vom 11. Dezember bis voraussichtlich zum 15. Januar wird das Fahrplanangebot vorübergehend reduziert. Von den teilweisen Zugausfällen sind die Linien RE 72 von Flensburg nach Kiel und RB 75 von Rendsburg nach Kiel betroffen.

Als Grund nennt die Bahn einen erhöhten Krankenstand beim Fahrpersonal. Ein Ersatzverkehr ist laut Bahn in Planung. Das Unternehmen bittet Fahrgäste, nach Möglichkeit vorherige oder nachfolgende Zugverbindungen zu nutzen.

Kunsthandwerk: Kieler MeerDesign-Markt ist im Ostseekai

Bei der sechsten Auflage des MeerDesign-Marktsam Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Ostseekai Kiel (Wall) gibt es Kunst, Schmuck, Mode, Accessoires, Dekoration und Kulinarisches mit maritimem Bezug von 82 Ausstellern zu entdecken. Mit dabei sind etwa Petra Scheunemann, die sich von Fundstücken aus Treibholz inspirieren lässt, und Silke Schneider, die sich mit kugelrunden Filzmonstern einen Namen gemacht. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Tierheim in Henstedt-Ulzburg öffnet Türen und sammelt Spenden

Der Erlös der Tierbescherung im Tierheim Henstedt-Ulzburg am Sonntag, 11. Dezember, geht ganz in die Behandlung von Kappa, einem Hund mit Handicap. Von 11 bis 14 Uhr sind Besucher in dem Tierheim, das für die ganze Region zuständig ist, willkommen. Es gibt Waffeln, Glühwein, Kakao und Rundgänge übers Gelände. Im Innenbereich muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

Festliche Trecker rollen durch Bad Bramstedt

Im Advent 2021 war es ein Riesenspektakel. Rund 50 Landwirte hatten sich abends in Mönkloh versammelt. Ihre Trecker waren mit Weihnachtsbeleuchtung in den verschiedensten Formen und Farben ausgestattet. Am Sonntag, 11. Dezember, gibt es eine Neuauflage.

60 festlich beleuchtete Trecker werden an den Start gehen. Start ist um 17.30 Uhr in Mönkloh, die Route führt über Weddelbrook, Bad Bramstedt-Bissenmoor, Bad Bramstedt, Hitzhusen und Föhrden Barl. Verzögerungen seien wegen der Länge des Konvois nicht auszuschließen. Die Veranstalter freuen sich, wenn Besucher und Anwohner entlang der Route ihre Gehwege mit Laternen und Lichtern schmücken.

Weihnachten mit der Ukulele in Bad Segeberg

Einige Dutzend Ukulelespielerinnen und –spieler aus dem Kreis Segeberg treffen sich am dritten Advent, Sonntag, 11. Dezember, zur ersten Ukuleleweihnacht. Wer eine Ukulele besitzt und ein paar Grundakkorde beherrscht, ist eingeladen, mitzumachen. Ab 15 Uhr treffen sich die Ukulisten in der Mensa der Burgfeldschule, Falkenburger Straße 94a. Infos und Anmeldungen bei Leiter Detlef Dreessen unter Tel. 04551/ 840910 und info@meine- ukuleleschule.de.

Wintermärchen in Plön

Das diesjährige Wintermärchen, wie der Weihnachtsmarkt in Plön heißt, findet vom 9. bis 11. Dezember statt und hat einiges zu bieten: Von plattdeutschen Geschichten, die in heimeliger Atmosphäre vorgetragen werden, allerlei "Speellüüd", die für Unterhaltung sorgen, ist das Programm bunt gemischt und bietet für alle Besucher und Besucherinnen etwas. An verschiedenen Buden und Ständen sorgen vor allem regionale Anbieter und Vereine dafür, dass niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen muss.

Eine Übersicht über alle Weihnachtsmärkte in Kiel und Region finden Sie hier.

Walzer lernen mit dem SV Walstedt

Zu den Klängen eines Walzers über das Parkett zu gleiten, ein Workshop der Tanzsportabteilung im SV Wahlstedt macht das möglich. Das Trainerpaar Hiltrud und Bernd Kohlen schult Anfänger und Hobbytänzer. Getanzt wird am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Dezember, jeweils von 11 bis 13.30 Uhr im Tanzsaal Kronsheider Straße 45. Die Kosten betragen 40 Euro pro Paar, nähere Informationen erteilt die TSA-Vorsitzende Martina Köhn unter Telefon 04554 / 2414.

Wichtig für Pendler III: AKN-Fahrplan und Fahrplan der KVG ändern sich ab dem 11. Dezember

Auf den AKN-Linien A1, A2 und A3 gelten ab dem 11. Dezember neue Fahrpläne, die ab sofort online auf der Website der AKN abrufbar sind. Die Züge der AKN-Linie-A1 (Eidelstedt-Neumünster) starten ab 11. Dezember in Kaltenkirchen-Süd und Quickborn künftig eine Minute früher Richtung Eidelstedt. Der neue Fahrplan der Linie A3 bietet den Reisenden ab 11. Dezember am Sonntagmorgen zwei zusätzliche Züge. Außerdem werden die Abfahrtzeiten einzelner Züge ab Barmstedt und Elmshorn für die Fahrgäste angepasst.

Auch in Kiel ändert sich der Fahrplan im öffentlichen Nahverkehr ab dem 11. Dezember. Alle Informationen finden Sie auf der Internetseite der KVG.

Trödel-Treff in Rendsburg

Am Sonntag, 11. Dezember, ist von 9 bis 16 Uhr der Trödel-Treff in der Nordmarkhalle in Rendsburg angesagt. Der Hallen-Flohmarkt ist die witterungsunabhängige Fortsetzung der Trödelmärke in der Freiluftsaison auf dem Willy-Brandt-Platz.

THW Kiel gegen MT Melsungen

Die Zebras treffen am Sonntag um 16.30 Uhr vor heimischer Kulisse auf die MT Melsungen. Auf KN-online.de bieten wir Ihnen wie gewohnt einen Liveticker, mit dem Sie kein Tor vom THW Kiel verpassen.