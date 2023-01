﻿Das können Sie am 7. und 8. Januar in Schleswig-Holstein unternehmen

Hallenfußball in Kiel und Leezen, Neujahrskonzerte in Kaltenkirchen und Neumünster oder Fischmarkt in Eckernförde – wir haben für Sie Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt. Was Sie am 7. und 8. Januar in Schleswig-Holstein erleben können, lesen Sie hier.

Wenn in Eckernförde Fischmarkt ist, füllen zahlreiche Menschen und Stände die Hafenpromenade. Am 8. Januar 2023 startet der Markt in das neue Jahr.

Kiel. Gehen Sie gerne auf Konzerte? Gucken Sie lieber Fußball? Oder haben Sie Lust auf einen Markt? Egal für welche Vorlieben, wir haben die besten Veranstaltungen am 7. und 8. Januar in Kiel und der Umgebung zusammengestellt. Eine Übersicht fürs Wochenende.

Lotto-Hallenmasters in der Wunderino-Arena in Kiel

Hallenfußball vom Feinsten: Die besten Teams aus Schleswig-Holstein treten beim Lotto Hallenmasters am Sonnabend, 7. Januar, in der Wunderino-Arena gegeneinander an. Zweimal fiel das Hallenturnier wegen Corona aus, am Sonnabend spielen endlich wieder acht Teams um den Sieg. Mit dabei sind unter anderem Holstein Kiel und der VfB Lübeck. Beim Hallenmasters 2020 gewann überraschend der Oberligist SV Todesfelde. Ob das Team sich noch einmal gegen die höherklassigen Mannschaften durchsetzen kann?

Vor der Abfahrt, in der Kabine, an der Bande – die Kieler Nachrichten begleiten am Sonnabend den Eckernförder SV durch das Turnier. Im Liveblog auf kn-online.de bekommen Sie ab 11.45 Uhr exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Hallenturnier des Leezener SC von 6. bis 8. Januar

Der Leezener SC richtet nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder den traditionellen Solarstromcup aus. Das Fußball-Hallenturnier wird vom 6. bis 8. Januar in der Halle des Schulzentrums Leezen ausgetragen.

25 Mannschaften spielen um den Sieg. Der Titelverteidiger SV Todesfelde fehlt in diesem Jahr, weil der Oberligist am 7. Januar beim schleswig-holsteinischen Hallenmasters in der Kieler Wunderino-Arena antritt.

Karneval im Rathaussaal Kiel

Musik, Tanz und farbenfrohe Jacketts: Karnevalistinnen und Karnevalisten erobern am Sonnabend, 7. Januar, das Kieler Rathaus. Um 11.11 Uhr klopfen sie an die Rathaustür. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar empfängt sie, wirft einen launigen Blick auf das aktuelle Geschehen und übergibt dann der Kinderprinzessin den Stadtschlüssel. Damit übernimmt der Karneval symbolisch bis zum Aschermittwoch die Macht im Rathaus.

Karnevalsbegeisterte Kielerinnen und Kieler sind herzlich zum Empfang mit Tanzgarden und Musik im Rathaussaal (Fleethörn 9) eingeladen.

Schifffahrtsmuseum Kiel: Neue Themenführung über Kreuzfahrtschiffe

Wie wurde Kiel zum Hafen für Passagierschiffe? Wie viele Kreuzfahrtschiffe liefen im Rekordjahr 2022 in Kiel ein? Um solche und ähnliche Fragen geht es bei der Themenführung „Luxus auf See: Geschichte der Passagier-, Fähr- und Kreuzfahrtschiffe“ im Kieler Schifffahrtsmuseum.

Am Sonnabend, 7. Januar, ab 14.30 Uhr lässt der Historiker Alexander Patt anhand von Zeichnungen, Plakaten und Schiffsmodellen die Geschichte aufleben. Die Führung ist Teil der monatlich wechselnden Themenführungen im Stadt- und Schifffahrtsmuseum und wird am 14., 21. und 28. Januar jeweils um 14.30 Uhr wiederholt.

Fischmarkt Eckernförde startet am 8. Januar ins Jubiläumsjahr

Erster Fischmarkt 2023 in Eckernförde: Am Sonntag, 8. Januar, startet der Markt an der Eckernförder Hafenpromenade in das neue Jahr. Und auch ein Jubiläum steht an: Im März feiert die Hafen-Veranstaltung ihr 40-jähriges Bestehen.

Von 9 bis 17 Uhr bieten rund 100 Händler am Sonntag ihre Waren an. Auf dem Eckernförder Fischmarkt gibt es Fisch frisch vom Kutter oder in der geräucherten Variante. Außerdem bieten die Händler Haushaltswaren, Kleidung oder Feinkost an. Überdies öffnen am 8. Januar in der Innenstadt die Läden von 11 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag.

Ausstellung und Vernissage deutsch-dänischer Künstler in Eckernförde

Der deutsch-dänische Kunstverein „Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening“ stellt ab Sonntag, 8. Januar in der Galerie Carls Art 78 (Carlshöhe 78) in Eckernförde aus. Zum Auftakt findet am Sonntag um 15 Uhr eine Vernissage statt. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Ab dem 8. Januar ist sie montags, sonnabends und sonntags von jeweils 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Kunstverein ist Plattform und Netzwerk für grenzüberschreitende kulturelle Initiativen. Die Künstlerinnen und Künstler des Kunstvereins setzten sich mit dem Thema „In & Out“ auseinander. Sie zeigen Werke verschiedener Genres wie Malereien, Fotos, Skulpturen, Installationen, Keramiken oder Filz.

Verkaufsoffener Sonntag und Weihnachtsmarkt in Rendsburg

In Rendsburg öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag am 8. Januar von 12 bis 17 Uhr. Wer in den Läden bummeln will, kann gleichzeitig zum letzten Mal auf dem Rendsburger Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken oder süße Naschereien genießen. Denn bis zum 8. Januar sind die Buden auf "de lütte Wiehnacht" am Schiffbrückenplatz noch geöffnet.

Neujahrsmusikfestival „AufTakt“ in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen beginnt das Jahr 2023 mit ganz viel Musik: Am Sonntag, 8. Januar, findet das Neujahrsmusikfestival "AufTakt" statt. An sechs Standorten können Interessierte Live-Musik lauschen.

Am Möbelhaus XXXLutz Dodenhof, auf der Bühne am Grünen Markt, in der Stadtbücherei, im Mehrgenerationenhaus gegenüber der Bücherei, in der Michaeliskirche und im Rathaussaal treten zwischen 11 und 19 Uhr verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf. Unter den Musikerinnen und Musikern sind unter anderem „Die Evergreenas“, „The Speedos“, „Jolly Jazz Fools“ oder Riocarda Kreutz. Die Konzerte sind kostenlos.

Georg Schroeter und Marc Breitfelder im Savoy Kino Bordesholm

Zwei Blues-Größen kommen am Wochenende nach Bordesholm. Georg Schroeter und Marc Breitfelder haben schon bei Wettbewerben wie der "International Blues Challenge" oder den "German Blues Awards" Preise gewonnen. Am 7. Januar spielen die beiden ab 20.30 Uhr im Savoy-Kino in Bordesholm. Karten kosten 28 Euro an der Abendkasse, für Mitglieder im Kinoverein und im Vorverkauf kosten sie nur 25 Euro.

Neujahrskonzert des Bachchores Neumünster

Der Bachchor Neumünster gibt am Sonntag, 8. Januar, sein Neujahreskonzert. Unter der Leitung von Karsten Lüdtke und gemeinsam mit dem Concerto Lübeck tritt der Bachchor ab 18 Uhr in der Vicelinkirche Neumünster auf. Karten gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro der Vicelinkirche (Hinter der Kirche 10) oder an der Abendkasse. Die Karten kosten zwischen 10 und 20 Euro.

Konzerte im Kreis Plön: Klassik und Blues in Heikendorf, Hohwacht und Lütjenburg

Der Kreis Plön startet musikalisch in das neue Jahr: Das Frielinghaus Ensemble spielt am Sonnabend, 7. Januar, in der Offenen Ganztagsschule in Heikendorf (Schulredder 3a). Die Gruppe spielt Stücke von Mozart, Beethoven oder des russischen Pianisten und Dirigenten Anton Rubinstein. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Die Hamburger Blueslegende Abi Wallenstein tritt am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in der St. Jürgen-Kirche in Hohwacht auf. Karten gibt es zum Preis von 20 Euro bei den Tourist-Infos in Hohwacht und Lütjenburg. An der Abendkasse kostet der Eintritt 23 Euro.

Das Vokalensemble „Holsatia Cantat“ stoppt auf seiner Mini-Tournee am Sonnabend, 7. Januar in der St. Michaelis-Kirche in Lütjenburg. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Unter Leitung von Ralf Popken singt der kleine Chor Motetten und Lieder aus fast allen Epochen vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

Von KN-online.de