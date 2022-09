﻿Was Sie am 17. und 18. September in Schleswig-Holstein unternehmen können

Das Wochenende naht, und Sie wissen nicht, was Sie in Schleswig-Holstein unternehmen sollen? Ob Wikingertag, Herbstfest oder Digitalisierung zum Anfassen: Viel bietet sich in Kiel und der Region an. Ausgewählte Veranstaltungstipps gibt es im Blick ins Wochenende.

Ein letztes Mal in dieser Saison gibt es Sonnabend den Flohmarkt im Eckernförder Hafen. Was Sie am Wochenende sonst noch in Kiel und der Region unternehmen können, lesen Sie im Blick ins Wochenende.

Schleswig-Holstein. Auch wenn die kühleren Temperaturen schon auf den nahenden Herbst hindeuten, kann man in Schleswig-Holstein draußen noch einiges unternehmen. Ob Floh- und Herbstmärkte, Wikingertag oder Seifenkistenrennen: Sie haben die Wahl. Ideen für ein ereignisreiches Wochenende gibt es hier im Blick ins Wochenende.

Plön: Slawen- und Wikingertag bietet kämpferische Unterhaltung

Am Sonntag lockt der Slawen- und Wikingertag zu einer Zeitreise in den Garten des Kreismuseums in Plön. Schaukämpfe, historische Waffenschau und altes Handwerk können bestaunt werden. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Programm: Ein Schmied heizt seine Esse an, Besucherinnen und Besucher können sich im Bogenschießen versuchen, das Nadelbinden ausprobieren oder im Museum töpfern. Um 11 Uhr gibt's ein (Schau-)Kampf-Training, um 13.30 Uhr zieht eine Slawenkarawane zum Markt. Zudem ist für 14.30 Uhr eine Waffenschau geplant, und der Kämpferbund Rhosow aus der Nähe von Schleswig wird das Gelände in ein Schlachtfeld verwandeln. Der Eintritt zum Slawen- und Wikingertag ist frei, Spenden sind willkommen.

Kiel: Digitalisierung zum Anfassen

Noch bis zum Wochenende läuft die "Digitale Woche" in Kiel. Am Sonnabend und Sonntag gibt es dabei zahlreiche Veranstaltungen, die zum Mitmachen einladen. Bei "Games, E-Sports & More" findet sich etwa alles von Gaming über (E-)Sport und Extended Reality bis hin zu Cosplay (Sonnabend von 11 bis 18 Uhr im Coworkingspace Fleet7, Eintritt frei). Und wer sich für Spieleentwicklung interessiert, kann am Sonnabend um 16 Uhr den Workshop "up.skilling Class" besuchen (Eintritt frei, Anmeldung notwendig). Das vollständige Programm findet sich auf der Webseite der "Digitalen Woche".

Kiel: „Tag des Handwerks“ lädt zum Mitmachen ein

Beim "Tag des Handwerks" machen am Sonnabend auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel 20 Gewerke auf die Vielfalt ihrer Kompetenzen aufmerksam. Von 10 bis 17 Uhr haben die Handwerkerinnen und Handwerker ein pralles Programm auf die Beine gestellt: Auf der Showbühne gibt es neben Musik und einem Poetry Slam auch Demonstrationen handwerklichen Könnens, etwa mit Styling-Präsentationen der Friseur- und Kosmetik-Innung Kiel (10.45 und 14.45 Uhr). Abseits der Bühne kann man lernen, wie man Baumkuchen backt, oder sich Strähnen einsetzen lassen. Wer möchte, kann auch E-Fahrzeuge und einen Mini-Bagger ausprobieren.

Flohmärkte in Kiel und der Region

Wer auf Schnäppchenjagd gehen möchte, kommt am Wochenende unter anderem im Eckernförder Hafen auf seine Kosten. Am Sonnabend von 6 bis 17 Uhr kann beim letzten Flohmarkt auf der Hafenpromenade in dieser Saison gestöbert und gefeilscht werden. Sie schaffen es nicht nach Eckernförde, wollen aber trotzdem nach Schätzen suchen? Kein Problem – in unserer Flohmarkt-Übersicht finden Sie weitere Märkte in Kiel und der Region am Wochenende.

Wiemersdorf: Folk und Blues im Rahmen der Segeberger Kulturtage

Noch bis zum 25. September laufen die Segeberger Kulturtage und bieten auch an diesem Wochenende ein vielfältiges Programm. Mit dabei: ein Konzert der Band "Guitavio - Acoustic Folk'n Soul" am Sonnabend um 19 Uhr bei Hütter's in Wiemersdorf. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 15 Euro. "Guitavio - Acoustic Folk'n Soul" spielt Folk und Blues, von der Ballade bis zum Gospel. Wer lieber zu einem anderen Konzert möchte, findet das vollständige Programm auf der Webseite der Kulturtage.

Kiel: Seifenkisten flitzen durch Holtenau

Nach zweijähriger Corona-Abstinenz rasen die Kanal-Flitzer am Sonnabend wieder durch den Kieler Stadtteil Holtenau. In den vier Kategorien "Young Class" (8 bis 13 Jahre), "Professional Class" (14 bis 17 Jahre), "Senior Class" (ab 18 Jahre) sowie "Jux Class Doppelsitzer und Freestyle" (ab 18 Jahren und Kinder in Begleitung) sausen die Seifenkisten ab 11.30 Uhr die Kastanienallee und Richthofenstraße hinab. Für Kinder ab zwei Jahren gibt es um 15 Uhr ein "Bobby Car Special" auf einer verkürzten Strecke.

Holstein Kiel bei Arminia Bielefeld zu Gast

In der Zweiten Fußball-Bundesliga tritt Holstein Kiel am Sonnabend bei Arminia Bielefeld an. Wer nicht mit ins Stadion reisen kann, kann das Spiel auf KN-online.de ab 13 Uhr im Liveticker verfolgen.

THW Kiel muss in der Handball-Bundesliga ran

Nach seinem ersten Champions-League-Spiel der Saison steht für den THW Kiel am Sonntag die nächste Partie in der Handball-Bundesliga an: Die Zebras sind beim GWD Minden zu Gast. Anwurf ist um 16.05 Uhr. Ob die Zebras es schaffen, ihre Siegesserie fortzusetzen, erfahren Sie im Liveticker auf KN-online.de.

Trappenkamp: Spiele im Erlebniswald

Zu den Familienwaldspielen am Sonntag von 11 bis 16 Uhr lädt der Erlebniswald Trappenkamp ein. In einem Parcours mit sechs Stationen lernen die Teams den Wald näher kennen. Es geht um Wissen, Geschicklichkeit und Teamwork – wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt eine Jahreskarte für den Erlebniswald. Die Teilnahme an den Familienwaldspielen ist im Eintrittspreis zum Erlebniswald enthalten: acht Euro für Erwachsene, fünf für Kinder und 21 Euro für Familien.

Bad Bramstedt: Herbstfest lockt mit verkaufsoffenem Sonntag

Am 18. September lädt der Bürger- und Verkehrsverein (BVV) Bad Bramstedt zu seinem traditionellen Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag ein. 15 Geschäfte machen mit, einige von ihnen haben Sonderaktionen geplant. Darüber hinaus erwarten 20 Außenstände die Gäste des Herbstfestes. Und neun Gastrostände stellen sicher, dass niemand mit knurrendem Magen durch die Veranstaltung laufen muss. Für musikalische Unterhaltung ab 12 Uhr und Spiele für Kinder ist gesorgt.

Schönkirchen: Herbstmarkt bietet Kunsthandwerk

Nicht nur in Bad Bramstedt, auch in Schönkirchen wird der Jahreszeitenwechsel eingeläutet: Am Sonnabend und Sonntag bieten verschiedene Aussteller ihr Kunsthandwerk von 11 bis 17 Uhr auf dem Herbstmarkt im Schmidt-Haus, Dorfstraße 29, an. Darunter sind handgefertigter Perlenschmuck, Kuscheltiere, Glas und Porzellan.

In Eckernförde und Altenholz wird gemeinsam aufgeräumt

Sie wollen am Wochenende etwas Gutes tun? Am Sonnabend ist World Clean-up Day – auch in Altenholz: Die örtliche CDU organisiert mit Unterstützung der Jugendfeuerwehr Altenholz und des freien Pfadfinderbunds Asgard eine Müllsammelaktion im Gemeindegebiet. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Friedhof. Die Veranstalter bitten Teilnehmende darum, wetterfeste Kleidung und Arbeitshandschuhe mitzubringen. Auch in Eckernförde wird aufgeräumt: Am Freitag ist der Kurstrand dran, am Sonnabend folgt beim Coastal Clean-up Day der Südstrand (jeweils von 10 bis 13 Uhr ).

Preetz: Matthias Stührwoldt erzählt Geschichten op Platt

Matthias Stührwoldt tritt am Sonnabend ab 19 Uhr mit der Weidezaunband in den Wehrberganlagen in Preetz auf. Die Weidezaunband kommt aus Rixdorf und covert eingängige Rock-, Pop- und Folksongs aus den vergangenen Jahrzehnten unplugged. Matthias Stührwoldt aus Stolpe erzählt Geschichten op Platt und auf Hochdeutsch. Der Eintritt ist frei.

Selent: Linda Zervakis kocht und liest

Unter dem Motto "Badehaus goes Hellas" steht eine Veranstaltung am Sonnabend ab 17 Uhr im Café und Kiosk an der Badestelle Moltörp am Selenter See. Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis kommt nach Selent – und kocht und liest. Die Besucher können sich auf einen humorigen Abend bei Kartoffelsalat und Ouzo mit der Moderatorin freuen, heißt es in der Ankündigung. Karten für 15 Euro gibt es an der Abendkasse.