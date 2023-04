﻿Wird TKMS wieder zu HDW? Werft in Kiel soll unabhängig werden

Noch steht das Logo des Essener Stahlkonzerns Thyssenkrupp an der Front der Werft TKMS. Die Schiffbausparte in Kiel gilt als hochprofitabel und gehört quasi zum Tafelsilber des von vielen Krisen gebeutelten Stahlkonzerns. Im Zuge einer Neuausrichtung des Unternehmens soll für TKMS jetzt jedoch eine neue Heimat gefunden werden.

Kiel. Die Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems soll bald wieder auf eigenen Beinen stehen. Unter dem Motto „Road to Independence“ (Weg zur Unabhängigkeit) werden aktuell alle Voraussetzungen für eine Ausgliederung aus dem Konzern geprüft. Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp hat das Vorhaben bereits gebilligt.

Ziel ist, die Schiffbausparte zurück zu einem selbstständigen Unternehmen zu führen. Die Landeshauptstadt hätte dann wieder eine eigenständige Kieler Werft. 18 Jahre nach Gründung des Werftenkonzerns Thyssenkrupp Marine Systems könnten dann sogar die drei Buchstaben HDW für Howaldtswerke-Deutsche Werft zurückkehren, die den Häfen über Jahrzehnte prägen.

Darüber, welche Schritte auf dem Weg in die Unabhängigkeit konkret unternommen werden und wie weit die Bemühungen bereits sind, wird offiziell nichts verlautbart. Thyssenkrupp-Aufsichtsratsmitglied und TKMS-Vorstand Oliver Burkhard zeigt sich allerdings in Bezug auf die wirtschaftliche Stabilität der Werft optimistisch. „Wir glauben an eine starke Zukunft im Schiffbau und wollen weiter wachsen“, erklärte er jüngst vor SPD-Abgeordneten in Kiel.

Und in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung deutete Burkhard auch einen ungefähren Kurs an. Eine denkbare Lösung sei demnach ein „Spin-off“, also die Ausgliederung des Geschäftsbereichs aus dem Mutterunternehmen, indem die Aktionäre der Thyssenkrupp AG Anteile an einem neuen Werftunternehmen bekommen könnten. Auch der Einstieg von Investoren in die Werft unter einem neuen Dach hält Burkhard für möglich.

Veränderung bei TKMS in Kiel: Nur der Verkauf ins Ausland ist ausgeschlossen

Ausgeschlossen wird ein Verkauf der Kieler Werft TKMS an einen Wettbewerber ins Ausland oder ein Zusammenschluss mit dem französischen Wettbewerber Naval nach dem Vorbild des Airbus-Konzerns.

Die Eigenständigkeit könnte der Werft durchaus Vorteile bringen. Sie könnte selbst über Investitionen entscheiden und wäre – ohne die Mitsprache der Großaktionäre im Essener Konzern- auf dem Weltmarkt flexibler. Burkhard: „Wenn man unser Marinegeschäft freilässt, hat das einen echten Mehrwert.“

Thyssenkrupp Marine Systems ist in den vergangenen Jahren gewachsen. 14 Milliarden Euro umfasst aktuell das Auftragsvolumen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zuletzt die Nachfrage nach Marineschiffen weiter vergrößert. Die Standorte reichen von Wismar über Wedel bis Emden. Die Zahl der Mitarbeiter beträgt 6500, die Hälfte davon ist in Kiel beschäftigt. Damit hat die Werft in Kiel im vergangenen Jahr erstmals die Meyer Werft überholt.

Weitere 1000 Kräfte sollen kurzfristig dazukommen, wenn die Aufträge aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr, in dessen Zuge Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik angekündigt sind, dann tatsächlich erteilt werden sollten.

Der Zeitpunkt für eine Neuaufstellung scheint somit gut gewählt. Auch auf Arbeitnehmerseite herrscht alles andere als Alarmstimmung. „Nein, erhöhten Blutdruck habe ich nicht, eher ein waches Auge“, kommentiert Stephanie Schmoler, 1. Bevollmächtigte der Gewerkschaft IG Metall Kiel.

Der Prozess einer Verselbstständigung sei eine richtige und nachvollziehbare Überlegung aus Sicht der Werft. Ein Ausverkauf drohe nicht. Schmoliner: „Wir haben im Aufsichtsrat als Mitarbeitervertreter ja ein Veto-Recht.“ Und die Mitarbeiter hätten auch mit den früheren Buchstaben der Howaldswerke-Deutsche Werft AG offenbar kein Problem. Die großen Buchstaben HDW würden immer noch auf der Werft aufbewahrt.