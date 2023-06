TKMS, THW und Trinkwasser

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Kieler Werft TKMS steht für U-Boote. Doch der Konzern will wachsen - und mit einer neuen Strategie auch zu einer Größe in den zivilen Märkten werden. Es geht um unbemannte Unterwasserfahrzeuge zur Munitionsbeseitigung am Meeresgrund und mehr. Dafür wurde eigens die Tochterfirma NXTGEN Engineering gegründet. Die Details des Vorhabens kennen Frank Behling und Ulrich Metschies. Letzterer kommentiert auch die Gründung des Tochterunternehmens.

Im Handball hat der THW Kiel gute Chancen, in diesem Jahr die Meisterschale zu holen. Doch wer nach dem letzten Saisonspiel auf eine Meisterfeier auf dem Rathausplatz hofft, dürfte enttäuscht werden. Der Rekordmeister hat andere Pläne für seine Saisonabschluss-Sause, die das Potenzial zu einer Meisterfeier hat.

Angesichts der Temperaturen draußen ist es nicht verwunderlich, dass mehr Trinkwasser verbraucht wird. In Bornhöved hatte sich die Versorgungssituation am Wochenende jedoch zugespitzt. „Verbrauchen Sie weniger Trinkwasser“, lautete am Wochenende die Warnung des Wasserwerks. Anlass genug, sich in der Region einmal umzuhören, wie es um die Trinkwasserversorgung in den Kreisen Plön, Segeberg und Rendsburg-Eckernförde steht.

Noch fehlt die Küche, sagt Inhaber Anton Ketisch. Geöffnet ist die Strandbar „Hippie Fisch“ in Heikendorf trotzdem schon. © Quelle: Jorid Behn

Die Strandbar „Hippie Fisch“ in Heikendorf ist nun provisorisch geöffnet. Doch noch können die beiden Inhaber Anton Ketisch und Lynn Schlüter nicht alles verkaufen, was sie geplant hatten. Die Renovierungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Zum Artikel.

