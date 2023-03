﻿Kieler Werft TKMS will neue Riesen-Fregatte bauen

Kiel. Die Kieler Werft TKMS will mit einem eigenen Entwurf ins Rennen um den Bau einer neuen Riesen-Fregatte gehen. Der Schiffstyp F127 soll Maßstäbe bei Größe und Bewaffnung setzen. Bei einem Besuch vor SPD-Bundestagsabgeordneten stellte Werftchef Oliver Burkhard am Montag Details vor. Er bekräftigte: „Wir wollen diese Schiffe bauen.“

In neun Jahren soll das erste Schiff ausgeliefert werden. Sechs dieser Neubauten stehen ab 2032 in der gerade präsentierten Zielstruktur 2035+ der Marine. In Kiel, am Hauptstandort von TKMS, soll die Fregatte den Plänen der Werft zufolge konstruiert werden. Sollte sie den Auftrag erhalten, würde die Fertigung der großen Kampfschiffe in Wismar erfolgen.

Deutschlands größter Werftkonzern geht dabei mit einem Entwurf ins Rennen, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt und auf die Anforderungen aus der Praxis der Marine ausgerichtet ist. Die Eckdaten: 12 000 Tonnen Verdrängung, 220 Meter Länge und 250 Besatzungsmitglieder.

TKMS in Kiel will Kampfsystem aus den USA nutzen

„Das wird ein Schiff für die Luftverteidigung. Eine Art Iron Dome für Nord- und Ostsee“, erklärt Burkhardt. In der Marine sollen die sechs Schiffe die Fregatten der Klasse 124 ablösen. Bei der Auswahl des Führungs- und Waffeneinsatzsystems setzt TKMS auf das derzeit beste System der Welt. „Das ist Aegis aus den USA“, so Burkhard.

Das Kampfsystem Aegis von Lockheed Martin bietet eine Verknüpfung aller Waffensysteme zur Abwehr – von der tieffliegenden Drohne bis hin zum Satelliten im Weltraum. Es wird bereits in Fregatten und Zerstörer in den USA, Spanien, Japan, Korea, Australien und demnächst auch Kanada eingebaut.

Beim Werft-Besuch der SPD-Bundestagsabgeordneten Mathias Stein (Kiel) und Kristian Klinck (Plön) sowie der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli und dem Landtagsabgeordneten Kai Dolgner stellte die Kieler Werft den Entwurf vor.

Bau der Schiffe F127 soll bei TKMS in Wismar erfolgen

„In Wismar können die Fregatten gebaut werden. Das wollen wir“, so Burkhard. Im Gegenzug sagte der Werftchef schnelle Lieferung zu und verwies auf die jüngsten Fregatten für Ägypten, für die man nur 39 Monate von Brennstart bis Ablieferung gebraucht habe.

Von den SPD-Bundestagsabgeordneten gab es Unterstützung. „TKMS ist eine ganz wichtige Stütze für den Schiffbaustandort. Geld, das in die deutsche Marine investiert wird, ist gut investiert“, so Kristian Klinck, der auch im Verteidigungsausschuss sitzt.

Eine Entscheidung wie 2020 soll sich nicht wiederholen. Damals hatte der Bund den Auftrag zum Bau von vier Fregatten der Klasse 126 an den niederländischen Damen-Konzern vergeben.

Eine Zusammenarbeit mit den Niederländern schloss Burkhard beim Projekt F126 aus. „Wir können das alleine. Dafür haben wir Wismar“, so Burkhard.

Wann die Vorentscheidung zur Vergabe der Fregatte F126 fällt, ist noch unklar. „Wir machen da aus vergaberechtlichen Gründen keine Angaben“, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums auf Nachfrage.