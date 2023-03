﻿Tod einer 41-Jährigen in Aumühle: Familienvater in Untersuchungshaft

Das Amtsgericht Lübeck erließ Haftbefehl gegen den 53-Jährigen. Derweil wurden neue Details über den Fall bekannt: Die drei Kinder des Paares hielten sich während des Verbrechens in der Wohnung auf.

Aumühle. Das Amtsgericht Lübeck hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag Haftbefehl gegen einen 53 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Der Familienvater soll am Donnerstag in Aumühle seine zwölf Jahre jüngere Ehefrau getötet haben. Polizeibeamten fanden die 41 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung in der Großen Straße in Aumühle, nachdem der Mann selbst den Notruf gewählt und den Tod seiner Frau gemeldet hatte.