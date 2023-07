Spitzenpolitiker zum Tod von Heide Simonis: Trauer um eine große Frau

Kiel. Schleswig-Holstein trauert. Und verneigt sich vor einer großen Politikerin. Heide Simonis, Deutschlands erste Ministerpräsidentin, ist nur wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag am Mittwoch in Kiel gestorben. Sie war seit ein paar Jahren an Parkinson erkrankt.

Die SPD-Politikerin, die für ihre menschliche, manchmal auch unkonventionelle Art geliebt wurde, regierte das Land von 1993 bis 2005 und damit länger als jeder Mann vor ihr – und bisher auch nach ihr. Der Landtag wird sich an diesem Donnerstagmorgen zu einer Gedenkminute erheben, die Landesregierung legt in der Staatskanzlei ab 15 Uhr ein Kondolenzbuch für die Öffentlichkeit aus.

Bundeskanzler würdigt Simonis auf Twitter

„Mit ihrer durchsetzungsstarken Art überzeugte sie schon als junge Bundestagsabgeordnete – auch mich“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch auf Twitter. „Als erste Ministerpräsidentin eines Bundeslandes hat sie Schleswig-Holstein stark geprägt. Wir trauern um sie!“

Simonis Vorgänger als Ministerpräsident, der 83-jährige Björn Engholm (SPD), sagte den „Lübecker Nachrichten“: „Heide Simonis gehörte zu den herausragendsten Frauen in der deutschen Politik der Nachkriegszeit.“ Er lobte: „Sie besaß fachliche Kompetenz, einen unglaublichen Witz und ungeheure Sprachgewalt.“ Simonis sei in ihrer Zeit allen ihr gegenüber skeptischen Männern weit überlegen gewesen.

Ähnlich äußerte sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): „Ich trauere um eine große Politikerin und um eine leidenschaftliche Schleswig-Holsteinerin.“ Simonis habe mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Engagement und ihrer Menschlichkeit, aber auch mit ihrer Geradlinigkeit das Land noch liebenswerter gemacht.

Serpil Midyatli: Heide Simonis war eine Lichtgestalt der Landespolitik

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli zeigte sich berührt und bezeichnete die Verstorbene als Lichtgestalt der Landespolitik: „Die gesamte SPD ist in tiefer Trauer über den Verlust unserer wunderbaren Heide, die wie keine Zweite unsere SPD im Norden geprägt hat.“ Der ehemalige SPD-Landeschef Ralf Stegner sprach von einem sehr traurigen Tag. Er war im Kabinett Simonis Finanzminister. „Sie war eine ausgebuffte Ministerpräsidentin, die viel für das Land erreicht hat: mit preußischer Pflichterfüllung und andererseits einem Spleen für Flohmärkte und Hüte.“

Entsprechend äußerten sich die Grünen. „Wir ziehen unseren Hut vor Heide Simonis“, sagte Landeschefin Anke Erdmann. „Sie war politisch durchsetzungsstark und als Mensch greifbar.“ Die Spitzen der FDP, Oliver Kumbartzky und Christopher Vogt, würdigten Simonis’ Sachkompetenz und Durchsetzungsvermögen: „Mit ihrer direkten Art verstand sie es, die Menschen im Land mitzunehmen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.“

SSW: Eine Ausnahmefrau, die sich viel Kritik und Widrigkeiten stellen musste

Auch beim SSW sprach man von einer Ausnahmefrau, die sich freilich viel Kritik und Widrigkeiten habe stellen müssen – nicht zuletzt aufgrund des Votums eines oder einer unbekannten Landtagsabgeordneten: Ihre Wiederwahl zur Ministerpräsidentin im Landtag misslang am 17. März 2005, weil ihr ein unbekannter Abweichler in vier Durchgängen die Stimme verweigerte. Simonis wollte damals eine vom SSW unterstützte rot-grüne Minderheitsregierung bilden.

Nach dem Scheitern dieser Konstruktion kam es zur Großen Koalition unter Peter Harry Carstensen (CDU). „Mich hat die Nachricht außerordentlich betroffen gemacht“, sagte dieser über den Tod seiner Vorgängerin. „Heide Simonis hat Geschichte geschrieben in Schleswig-Holstein und Deutschland – auch durch ein unanständiges Verfahren, das man ihr zugemutet hat, als sie aus der Politik ausgeschieden ist.“

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) wies darauf hin, dass Simonis 1972 bis 1976 ihre politische Karriere im Kieler Rathaus als Ratsfrau begonnen hatte: „Für uns bleibt sie ein politisches Vorbild.“

