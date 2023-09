﻿Todendorf wird Zentrum für die Luftverteidigung der Bundeswehr

Kiel/Todendorf. Die bodengebundene Luftverteidigung ist zurück. Lange war diese Fähigkeit in der Bundeswehr ein ungeliebtes Überbleibsel des Kalten Kriegs, genauso wie die Landes- und Bündnisverteidigung. Russlands Überfall auf die Ukraine hat schlagartig alles verändert – und rückt Schleswig-Holstein wieder in eine zentrale Rolle. Mit den modernen Systemen Iris-T und Arrow 3 wird an der Ostseeküste in Todendorf die neue European Air Defence Academy aufgebaut.

Am Dienstag präsentierte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, den „Air Chiefs“ aus den 19 Nato-Nationen die Einrichtung auf dem Truppenübungsplatz. „Wir werden hier nicht nur die Ausbildung am System Iris-T für die Bundeswehr betreiben. Wir bieten es hier auch unseren Partnern für neue Taktiken in der Luftverteidigung an“, so Gerhartz.

Todendorf bekommt neue Akademie für Luftverteidigung

In der neuen Akademie für Luftverteidigung sollen Soldaten auf dem System Iris-T SLM sowie auf dem ab 2024 kommenden israelischen Flugkörpersystem Arrow 3 geschult werden. „Die Infrastruktur dafür ist hier innerhalb von acht Monaten entstanden. Das ist gemessen an dem, was wir sonst so erleben, Überschallgeschwindigkeit. Hier ist die Zeitenwende sichtbar“, so der Inspekteur der Luftwaffe in Todendorf.

Ziel sei es, die Lücken zu schließen, die man aktuell in Europa habe, so Gerhartz. Die Erfahrungen aus der Ukraine hätten deutlich gezeigt, wie wichtig eine gestaffelte Luftverteidigung sei.

Während Arrow 3 mit seiner Reichweite auch ballistische Langstreckenraketen außerhalb der Erdatmosphäre abschießen kann, deckt das neue Iris-T-System die Bereiche unter 40 Kilometern Entfernung und einer Flughöhe von 20 Kilometern ab. Es ist für den Schutz von Städten und Infrastruktur optimiert. Bis zu 24 anfliegende Ziele können von einem System gleichzeitig geortet und gestaffelt bekämpft werden.

Im Gegensatz zum Hawk-System ist Iris-T hochmobil

Die Luftwaffe bekommt mit Iris-T ein Waffensystem, das in der direkten Nachfolge der in den 90er-Jahren hier ausgemusterten Hawk-Systeme steht. Diese bis zur Wiedervereinigung in Eckernförde und Heide stationierten Flugkörper hatten eine Reichweite von 25 bis 30 Kilometern.

Im Gegensatz zum Hawk-System ist Iris-T aber hochmobil. Dauerte der Auf- und Abbau einer Hawk-Batterie Stunden, geht es bei Iris-T in Minuten. „Das geht sehr schell, da alle Bestandteile des Systems auf einheitlichen Fahrzeugen mobil sind“, so Oberst Dennis Krüger, Beauftragter für die bodengebundene Luftverteidigung beim Inspekteur der Luftwaffe.

Ein Iris-T-System besteht aus einem Wagen mit einem Radar, einem Wagen als Gefechtsstand und mehrere Wagen mit jeweils bis zu acht Flugkörpern.

„Alle Komponenten kommen aus Deutschland“, so Harald Buschek, Projektleiter für Iris-T SLM bei der Firma Diehl, die das System vermarktet. Die wichtigsten Zulieferer sind die Firmen Hensold (Radar), Airbus (Gefechtsstand), MAN und Rheinmetall (Fahrzeuge) und Rohde & Schwarz (Kommunikation).

Erstes Iris-T-System wird im Sommer 2024 in Todendorf erwartet

„Deutschland hat sich für sechs Systeme entschieden. Wir erwarten die Auslieferung des ersten Systems im Sommer nächsten Jahres hier in Todendorf“, so Gerhartz. Bis 2026 sollen die sechs Systeme einsatzbereit sein. Kostenpunkt: 950 Millionen Euro.

Die Wahl von Todendorf hat auch mit der Lage des Sperrgebiets Hohwachter Bucht zu tun. Dort können die Soldaten mit den Systemen optimal üben. Nur den scharfen Schuss könne man nicht machen. „Bei 40 Kilometer Reichweite könnte es zu diplomatischen Verwicklungen mit Dänemark kommen“, so Buschek.

„Für den scharfen Schuss fahren wir nach Kreta“, so Oberst Krüger. Erfahrungen kann die Firma Diehl aber bereits liefern. „Die beiden Systeme in der Ukraine haben bei der Verteidigung von Kiew bereits 110 Abschüsse erzielt. Die Trefferquote liegt bei 100 Prozent“, so Buschek.

Iris-T-Hersteller kann sich vor Nachfragen kaum retten

Im Diehl-Werk in Überlingen kann man sich vor Anfragen nicht retten. Neben der Ukraine und der Bundeswehr stehen bereits Ägypten, Estland, Lettland, Norwegen, Schweden und die Slowakei auf der Kundenliste.

„Wir haben die Kapazität bei der Systemintegration in Nürnberg bereits verdoppelt“, so Buschek. Bis zu acht Systeme sollen zukünftig pro Jahr ausgeliefert werden. Die Flugkörperproduktion wurde sogar verdreifacht – auch wegen des Verbrauchs in der Ukraine.

Die ebenfalls in Deutschland gefertigten Flugkörper kosten nach Branchenangaben rund 500 000 Euro pro Stück. „Iris-T SLM setzt man deshalb auch nicht gegen die Shahed-Drohnen ein. Sie werden gegen Marschflugkörper vom Typ KH101 oder Kalibr eingesetzt“, so Buschek.

Während Iris-T SLM komplett in Schleswig-Holstein beheimatet wird, werden die Radar- und Startsysteme für Arrow 3 auf drei Standorte in Deutschland aufgeteilt. Die Stationierungsorte sollen bei Berlin, in Bayern und in Schleswig-Holstein sein, um eine möglichst große Abdeckung zu haben. Im Norden soll es ein Ort werden, der eine gute Erreichbarkeit und wegen der sehr leistungsstarken Radaranlage keine direkten Anwohner habe.

