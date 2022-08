Todesfahrt in Neumünster: Angeklagter nahm vor dem Prozess Kokain

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Was ging wohl vor im Kopf des mittlerweile 26-jährigen Angeklagten, der sich eigentlich heute morgen vor dem Kieler Landgericht seiner Verantwortung stellen sollte? Die Anklage wirft ihm vor, mit seinem Auto in eine Gruppe junger Menschen gerast zu sein - mit überhöhter Geschwindigkeit, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss. Noch am Unfallort starben ein 34 Jahre alter Mann und dessen 30 Jahre alte Lebensgefährtin, beide waren Polizisten. Wenige Tage später erlag eine 27-Jährige ihren Verletzungen. Doch noch bevor die Verhandlung richtig begonnen hatte, war sie auch schon wieder vorbei. Der Angeklagte fehlte. Wie es hieß, musste der Mann in eine Klinik eingewiesen werden, weil er Kokain genommen hatte. Mein Kollege Florian Sötje war im Landgericht dabei. Hier sein Bericht.

Wie lautet die Zahl des Tages? Richtig: 2,419! Denn um genau 2,419 Cent erhöht sich der Preis pro Kilowattstunde wegen der neuen Gasumlage. Und richtig: Die eine Zahl besagt noch nicht viel - ganz abgesehen davon, dass es schon kompliziert genug ist, dass die vom Gaszähler ausgewiesenen Kubikmeter in Kilowattstunden abgerechnet werden. Beispiele lassen aber zumindest eine Größenordnung ahnen. Bei einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden betragen die Mehrkosten demnach rund 484 Euro im Jahr. Die anderen Preiserhöhungen für Strom und Gas sind dabei allerdings noch nicht berücksichtigt. Und deshalb seien wir ehrlich: Die Zahl des Tages wird uns nicht nur heute, sondern noch viele Wochen und Monate beschäftigen.

Sicher ist: Weil die normalen Lebenshaltungskosten wie Miete, Heizung, Benzin und nicht zuletzt der ganz normale Wocheneinkauf immer weiter steigen, achten viele Menschen immer stärker darauf, was sie sich noch leisten wollen und leisten können. Selbst im Urlaub, auf den sich viele nach den beiden Corona-Jahren so gefreut haben, wird nicht mehr so mit dem Geld um sich geworfen. Die Bilanz am Ende der schleswig-holsteinischen Sommerferien fällt deshalb durchaus gemischt aus, wie Rieke Beckwermert und Jonas Bickel herausgefunden haben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

