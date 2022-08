﻿Todesfahrt in Neumünster: Nach der Rowdy-Fahrt passierte das Drama

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um die Todesfahrt in Neumünster sagen Zeugen aus, die das Fahrverhalten des Angeklagten (Mitte) beobachtet haben. Hier ein Bild des ersten Verhandlungstags.

Im Prozess um die Todesfahrt in Neumünster, bei der drei Menschen ums Leben kamen, wühlen am zweiten Verhandlungstag vor allem die Aussagen eines Ehepaares auf, das erste Hilfe leistete. Andere zeichnen das Bild eines Verkehrsrowdys. Ein Rätsel bleibt: War der Angeklagte Stunden nach dem Crash erneut an der Unfallstelle?

