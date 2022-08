﻿Todesfahrt in Neumünster: Prozess gegen Unfallfahrer beginnt in Kiel

Anfang 2021 starben in Neumünster-Einfeld drei junge Menschen, weil ein 24-Jähriger auf der Landstraße die Kontrolle über seinen VW Golf verloren hatte. Der Fahrer stand unter Drogen und hatte zuvor seinen Führerschein abgegeben müssen. Am 15. August beginnt am Kieler Landgericht der Prozess gegen ihn.

Große Anteilnahme: An der Unfallstelle in Neumünster-Einfeld legten viele Menschen nach dem tragischen Verkehrsunfall Kerzen und Blumen nieder.

Neumünster/Kiel. Diese Tragödie am späten Abend des 20. Januar 2021 bewegte die ganze Region: Ein 34-Jähriger und seine Lebensgefährtin (30), beide Polizisten, und ihre jüngere Schwester (27) starben an der Einfelder Schanze in Neumünster, weil ein 24-Jähriger aus Bordesholm auf der Landstraße 318 die Kontrolle über seinen VW Golf verloren hatte. Er hatte zuvor Drogen genommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Trio ging auf dem Gehweg spazieren, als der Wagen ins Schleudern geriet und die Gruppe erfasste. Mehr als anderthalb Jahre später beginnt am kommenden Montag vor dem Kieler Landgericht der Prozess gegen den Unfallfahrer.

Ein toxikologisches Gutachten hatte ergeben, dass der heute 26-jährige unter Drogeneinfluss gefahren war. Hinter dem Steuer seines Golfs hätte er aber ohnehin nicht mehr sitzen dürfen. Der Führerschein war ihm Monate zuvor entzogen worden. Zudem war er wegen Drogenhandels vorbestraft.

Kehrte der Bordesholmer zum Unfallort zurück?

Der Kieler Rechtsanwalt Atilla Aykaç vertritt die Angehörigen des getöteten Polizisten als Nebenkläger. "Ich erwarte eine angemessene Strafe, wobei natürlich keine Rechtsfolge das Unrecht rückgängig machen kann", sagt er. Dass der Angeklagte mit Drogenhandel zu tun gehabt hätte, sei "hinlänglich bekannt" gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aykaç geht davon aus, dass der Handel mit Drogen auch bei der tödlichen Fahrt eine Rolle spielte. So sei der damals 24-Jährige nach aktueller Ermittlungslage nach dem Unfall noch einmal zum Unfallort zurückgekehrt, „um dort einen Gegenstand an sich zu nehmen. Das lässt den Verdacht aufkommen, dass die Fahrt im Zusammenhang mit Betäubungsmittelhandel stattgefunden hat“, sagt Aykaç.

Kieler Anwalt sieht „eklatante Ermittlungspannen“

Er erwarte sich von dem Verfahren auch eine Antwort auf die Frage, „warum es eklatante Ermittlungspannen gegeben hat“. So habe der polizeibekannte Unfallfahrer vor Ort eingeräumt, vor der Fahrt Drogen genommen zu haben – sein Wagen sei aber weder durchsucht noch beschlagnahmt worden. Zudem habe er nach dem Unfall „ungehindertes Zugangsrecht zum Fahrzeug“ gehabt.

Die Kieler Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Bordesholmer am Tatabend auf dem Weg von Bordesholm nach Neumünster von der Straße abkam, weil er zu schnell in eine lang gezogene Rechtskurve fuhr. Der Hauptanklagepunkt der Staatsanwaltschaft gegen den 26-Jährigen lautet "verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge".

Welchen Vorwurf verfolgt das Kieler Gericht?

Die 7. Strafkammer des Kieler Landgerichts ist dem Vorwurf in ihrem Eröffnungsbeschluss gefolgt, hat aber zugleich den rechtlichen Hinweis gegeben, dass in diesem Fall auch der Tatbestand der fahrlässigen Tötung in Betracht kommt. „Der Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ist aus meiner Sicht juristisch schwierig nachzuweisen“, sagt Anwalt Aykaç. Berechtigt sei er in diesem Fall aber schon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der entsprechende Paragraf im Strafgesetzbuch gilt als umstritten. Es müssen nicht mehrere Fahrzeuge an einem entsprechenden Rennen beteiligt sein. Für den Einzelrasertatbestand sieht das Gesetz vor, dass jemand sich "mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen". Das Strafmaß bei einem illegalen Kfz-Rennen mit Todesfolge sieht eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor. Eine fahrlässige Tötung wird mit einer Freiheitsstraße von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet.

Unfallfahrer soll trotz Führerscheinentzug erneut gefahren sein

Pikant ist ein weiterer Vorwurf in der Anklage. Monate nach der Todesfahrt im Januar 2021 soll sich der Bordesholmer erneut hinter das Steuer gesetzt haben. „Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 1. Mai 2021 in Bordesholm ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein“, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler.

Sollte sich dies bewahrheiten, sage es „einiges über den Angeklagten und dessen Einstellung zur Haupttat aus“, urteilt Aykaç. „Eine psychische oder moralische Beeinträchtigung hat es beim Angeklagten offensichtlich durch die Tat nicht gegeben.“ Für den Prozess am Kieler Landgericht sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll Ende September verkündet werden.