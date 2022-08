﻿Todesfahrt in Neumünster: Prozess vertagt – Angeklagter erschien nicht

Verzögerung am Kieler Landgericht: Am Montag um 9 Uhr sollte der Prozess gegen einen 26-Jährigen starten, der Anfang 2021 in Neumünster drei Menschen totgefahren haben soll. Doch der Angeklagte erschien nicht. Er soll sich in der Imland-Klinik in Behandlung befinden.

