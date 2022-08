﻿Todesfahrt in Neumünster: Zeugin berichtet von knappem Überholmanöver

Im Prozess um die Todesfahrt in Neumünster, bei der drei Menschen ums Leben kamen, sagen am zweiten Verhandlungstag Zeugen und Sachverständige aus. Am Vormittag erzählte eine Zeugin bereits, wie knapp sie am Abend des Unfalls von dem Angeklagten überholt wurde.

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um die Todesfahrt in Neumünster sagen Zeugen aus, die das Fahrverhalten des Angeklagten (Mitte) beobachtet haben. Hier ein Bild des ersten Verhandlungstags.

Kiel. Am zweiten Verhandlungstag zur Todesfahrt in Neumünster, bei der drei Menschen getötet wurden, sagten erneut Zeugen des Tatabends aus. Zunächst schilderten am Montagmorgen in Saal 132 des Kieler Landgerichtes zwei Beobachterinnen das Fahrverhalten des Angeklagten.

Noch bevor der Unfallfahrer an diesem späten Januarabend 2021 die Kontrolle über seinen Kleinwagen verliert und drei Menschen im Alter zwischen totfährt, fällt er bereits als Rowdie auf: Etwa eine halbe Stunde zuvor, gegen 22.30 Uhr, überholt der 26-Jährige an dem Bahnübergang in Neumünster-Einfeld stadtauswärts "sehr rasant und unsicher" eine junge Frau, die gerade auf dem Heimweg ist.

Diese schildert vor Gericht, wie dieser dicht hinter ihr aus- und unmittelbar vor ihr wieder einschert. Nur weil die Überholte stark abbremst, sei der 26-Jährige weder mit ihr noch einer Verkehrsinsel kollidiert. Erlaubt sind an dieser Stelle 30 Stundenkilometer, vor allem deshalb, weil die Kieler Straße vor den Gleisen schwer einsehbar ist. Der Angeklagte, so berichtet die Zeugin, sei deutlich schneller gewesen. Denn als sie um die nächste Kurve biegt, auf die vor ihr liegende lange und gerade Strecke blickt, sind die Rücklichter des Fahrers nicht mehr zu sehen.

Zeugin schätzt Geschwindigkeit des Autos auf rund 100 Stundenkilometer

800 Meter weiter bringt eine Anwohnerin gerade den Müll heraus. Sie wohnt seit 24 Jahren dort. „Man erkennt inzwischen an der Lautstärke, ob ein Auto mit 50, 80 oder 100 Stundenkilometern ankommt“, sagt sie vor Gericht. Dieses Auto sei sicher um die 100 Kilometer pro Stunde schnell gewesen – erlaubt ist Tempo 50. Wiedererkannt haben die beiden Zeuginnen den Unfallfahrer wegen des weißen Zettels, der in der Rückscheibe klebte.

Der Unfall selbst, der erst später in entgegengesetzte Richtung passiert, beschäftigte ebenfalls das Gericht. Als der Richter die Fotos des Unfallautos, ein völlig demolierter Kleinwagen, zeigt, ist das Entsetzen bei den Angehörigen sichtbar, es fließen erste Tränen. Eigentlich hätte es zu der Unfallfahrt nicht kommen dürfen: Der Angeklagte musste bereits ein Jahr zuvor wegen Besitzes von Betäubungsmitteln seinen Führerschein abgeben.

Noch bis 16 Uhr werden Zeugen und Sachverständige aussagen.