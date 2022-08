Der Prozess wurde am Donnerstag in Kiel fortgesetzt. Anders als am Montag erschien der Angeklagte diesmal vor Gericht.

Zweiter Anlauf für den Prozess gegen einen Autofahrer wegen des Todes von drei Fußgängern in Neumünster: Der 26-Jährige wurde am Landgericht Kiel am Donnerstag in Handschellen vorgeführt. Am Montag war er nicht erschienen. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen, ließ aber Briefe verlesen.

