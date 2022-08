Todesfahrt Neumünster: Klappt der Prozessauftakt im zweiten Anlauf?

Angehörige und Freunde der drei Opfer hatten knapp 19 Monate auf diesen Tag gewartet – und wurden bitter enttäuscht: Die Todesfahrt von Neumünster sollte am Montag in Kiel verhandelt werden. Doch der Angeklagte kam nicht. Am Donnerstag will es das Landgericht erneut versuchen.

Der Stuhl des Angeklagten blieb leer: Der Prozessauftakt gegen einen 26-Jährigen, der drei Menschen totgefahren haben soll, musste am Montag am Kieler Landgericht verschoben werden. Der zweite Anlauf erfolgt am Donnerstag.

Kiel. Auf diesen Tag hatten Angehörige und Freunde der drei Opfer lange gewartet. Doch sie wurden bitter enttäuscht. Vor dem Kieler Landgericht sollte am vergangenen Montag der Prozess gegen einen 26-Jährigen beginnen. Er soll Anfang 2021 unter Drogen und ohne Führerschein drei Menschen totgefahren haben. Doch sein Platz auf der Anklagebank blieb zum geplanten Beginn des Verfahrens leer. Am heutigen Donnerstag will man es erneut versuchen. Klappt der Prozessauftakt im zweiten Anlauf?

Der Angeklagte hatte nach eigenen Angaben am frühen Montagmorgen Kokain genommen, ließ sich dann von seinem Vater in die Rendsburger Imland-Klinik bringen. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der Vorsitzende Richter Stephan Worpenberg hielt Rücksprache mit einer behandelnden Ärztin, die der 26-Jährige zuvor von der Schweigepflicht entbunden hatte. Die Symptome passten zu einem möglichen Kokain-Konsum. Der Angeklagte werde vor Ort behandelt, könne aber am Donnerstagmorgen wieder entlassen werden, teilte der Richter mit. Daher verschob er den Prozessauftakt auf den ebenfalls für Donnerstag geplanten zweiten Verhandlungstag.

Angehörige und zahlreiche Freunde der Opfer waren zum Prozess nach Kiel gekommen

Doch wird der Angeklagte dieses Mal erscheinen? Am vergangenen Montag hatten Angehörige der drei Opfer, die auch als Nebenkläger im Verfahren vertreten werden, bereits in Saal 132 des Kieler Landgerichts Platz genommen, als der Richter das jähe Ende des ersten Verhandlungstages verkündete. Auch zahlreiche Freunde der Opfer waren gekommen, hatten sich neben die Medienvertreter in den Zuschauerraum gesetzt.

Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte angekündigt, einen Antrag auf Haftbefehl für den 26-Jährigen zu prüfen. Damit wolle man sicherstellen, dass er beim nächsten Termin auch wirklich erscheine. Für den Fall, dass ein solcher Antrag von der Staatsanwaltschaft gestellt wird, muss der Tatverdächtige zunächst noch einem Richter vorgeführt werden, der diesen Antrag erlässt.

Vonseiten des Kieler Landgerichts hieß es am Mittwoch, dass man an dem Plan festhalte, die Verhandlung am Donnerstag um 9 Uhr fortzuführen. Demnach sollen nach Verlesung der Anklageschrift auch die bereits für Montag geladenen Zeugen vor Gericht aussagen. Welche Auswirkungen die Verzögerung auf den weiteren Ablauf des Prozesses hat, bleibt abzuwarten. Ursprünglich waren sechs Verhandlungstage und die Urteilsverkündung für den 22. September angesetzt worden.