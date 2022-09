﻿Todesfahrt Neumünster: Prozess geht in die Verlängerung

Der Prozess um den tödlichen Verkehrsunfall im Januar 2021 in Neumünster dauert länger als geplant. Das Kieler Landgericht hat weitere Termine angesetzt. Ein Urteil wird wohl erst im November gesprochen. Derweil wurde am Montag mehr zur kriminellen Vorgeschichte des Angeklagten bekannt.

Kiel. Im Prozess gegen einen 26-Jährigen, der im Januar 2021 in Neumünster drei Menschen totgefahren haben soll, wird das Urteil voraussichtlich erst am 11. November verkündet. Die 7. Große Strafkammer am Kieler Landgericht hat weitere Termine angesetzt. Ursprünglich war der letzte Verhandlungstag für den kommenden Donnerstag, 22. September, vorgesehen gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Verlängerung hat auch damit zu tun, dass ein psychologischer Gutachter in das Verfahren eingeschaltet wird. Derweil wurde am Montag bei der Fortsetzung des Prozesses mehr zur kriminellen Vergangenheit des Angeklagten bekannt. Er war unter anderem 2019 zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten wegen Drogenhandels verurteilt worden. Vor dem tödlichen Unfall in Neumünster hatte der Angeklagte bereits fünf Eintragungen im Bundeszentralregister, in dem strafgerichtliche Verurteilungen vermerkt sind.

Angeklagter war bereits mehrfach verurteilt worden

Im August 2019 verurteilte ihn das Neumünsteraner Amtsgericht zur erwähnten Bewährungsstrafe, weil er mit knapp 400 Gramm Marihuana, jeweils mehr als 100 Gramm Haschisch und Amphetaminen sowie 6000 Euro Bargeld festgenommen worden war. Im Zuge des Verfahrens hatte der damals 23-Jährige auch in Untersuchungshaft gesessen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für zwei weitere Taten, jeweils im Jahr 2021, hatte es für den Mann Geldstrafen gegeben. Einmal war er wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen sowie Beleidigung verurteilt worden. Zudem hatte er bei einem anderen Vorfall im Juni 2021 seine damalige Freundin geschlagen.

Lesen Sie auch

Mit welchem Strafmaß der laufende Prozess enden wird, bleibt abzuwarten. Das Gericht legte am Montag für Anfang und Ende Oktober sowie den 11. November drei zusätzliche Termine fest. Beim nächsten Verhandlungstag wird erstmals ein psychologischer Gutachter anwesend sein. Er soll beurteilen, ob der Angeklagte wegen seines Alkohol- oder Drogenkonsums dazu neigt, Straftaten zu begehen. Je nach Beurteilung wäre bei einer Verurteilung auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt möglich.

Bei der Todesfahrt im Januar 2021 soll der 26-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Ein Freund des Angeklagten hatte beim letzten Prozesstermin auch von dessen Drogensucht berichtet. Ob sich der Angeklagte durch den eingeschalteten Sachverständigen befragen lässt, ist derzeit noch ungewiss. Er werde dies mit seinem Mandanten besprechen, sagte Verteidiger Dr. Martin Schaar.