﻿Todesfahrt Neumünster: Staatsanwaltschaft fordert knapp fünf Jahre Haft

Im Prozess zur Todesfahrt in Neumünster hat die Staatsanwaltschaft eine Gesamthaftstrafe von vier Jahren und neun Monaten für den Angeklagten gefordert. Der 26-Jährige soll laut Antrag in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Bis zum Urteil dauert es aber noch einige Wochen.

Der Prozess am Landgericht Kiel wurde am Freitag fortgesetzt. Dem Angeklagten droht eine hohe Haftstrafe.

Kiel. Im Prozess um die Todesfahrt in Neumünster hat die Staatsanwaltschaft am Freitag eine Gesamthaftstrafe von vier Jahren und neun Monaten für den 26-jährigen Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung gefordert. Zudem soll er eine Fahrerlaubnissperre von fünf Jahren erhalten. Staatsanwalt Achim Hackethal beantragte vor dem Kieler Landgericht eine Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 26-Jährige soll Anfang 2021 unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in Neumünster einen 34-Jährigen und seine Lebensgefährtin (30) sowie deren jüngere Schwester (27) totgefahren haben. Der Prozess läuft seit mehreren Monaten und verzögerte sich unter anderem, weil der Angeklagte wegen Kokainkonsums nicht am ersten Verhandlungstag erschienen war.

Todesfahrt Neumünster: Angeklagter begann früh mit Drogenkonsum

Zu Beginn des Termins am Freitag legte ein Sachverständiger das psychologische Gutachten zur Persönlichkeit des Angeklagten vor. Der 26-Jährige habe schon früh mit dem Konsum von Cannabis begonnen. Probleme habe es im eigenen Elternhaus mit der Mutter gegeben, diese habe „eine hohe Leistungsorientiertheit“ an den Tag gelegt, was den Angeklagten offenbar unter Druck gesetzt habe. Er sei daher schon früh von zu Hause ausgezogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einer Ausbildung und dem ersten Job habe es verstärkt persönliche Probleme gegeben. Eine schwierige On-Off-Beziehung zu seiner Freundin, ein Überfall im eigenen Zuhause, Arbeitslosigkeit. „Seitdem hat er nicht mehr Fuß gefasst“, so der Gutachter.

Es folgten kurze Gelegenheitsjobs, gelegentliches Unterkommen bei Freunden und den Eltern, Geldnot. Der 26-Jährige begann demnach Kokain zu nehmen, weil es „die Stimmung angehoben“ habe. Immer wieder sei es zu schweren Rückfällen gekommen.

Todesfahrt Neumünster: Angeklagter laut Gutachter „kein stabiler Mensch“

Das Ergebnis des durchgeführten Persönlichkeitstest habe zwar einen Menschen gezeigt, der „mit sich im Reinen ist“, berichtete der Sachverständige. Das sei aber nur ein aufgebautes Konstrukt, dass sich der Angeklagte zum Selbstschutz aufgebaut habe. „Eigentlich wird nämlich deutlich, dass er eben kein stabiler Mensch ist“. Laut dem Gutachter drohe eine „manifeste Persönlichkeitsstörung“ bei dem Angeklagten. Ohne Behandlung gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich das Fahren unter Drogeneinfluss wiederholen könne.

Nach Abschluss der Beweisaufnahme folgte das Plädoyer von Staatsanwalt Hackethal. Er legte dar, dass sich der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall nicht bestätigen lasse. Dieser Tatbestand wurde im Laufe des Verfahrens überprüft.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Verdacht, dass der Angeklagte vier Monate nach dem Unfall erneut am Steuer gesessen habe, lasse sich ebenfalls nicht nachweisen. An der fahrlässigen Tötung gibt es für Hackethal dagegen keine Zweifel. Eine Strafmilderung aufgrund des Drogeneinflusses des Angeklagten bei der Fahrt sieht der Staatsanwalt nicht. Der Angeklagte sei voll orientiert gewesen, sein Leistungsverhalten unbeeinträchtigt.

Todesfahrt Neumünster: Urteil wird am 21. Dezember erwartet

Hackethal sagte, dass der bereits vorbestrafte 26-Jährige losgefahren war, um Drogen zu beschaffen. Diese habe er unmittelbar nach dem Unfall offenbar versteckt und später in der Nacht abgeholt. Außerdem sei er während der gesamten Fahrt zu schnell gefahren.

Der Staatsanwalt fordert für die Todesfahrt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Zusammen mit weiteren Delikten, die der Angeklagte begangen hatte, sei eine Gesamtstrafe von vier Jahren und neun Monaten angemessen. Nebenklage-Anwalt Sascha Böttner schloss sich dieser Forderung in seinem Plädoyer an. Die gesetzlich vorgeschriebene Höchststrafe für fahrlässige Tötung liegt bei fünf Jahren.

Am 2. Dezember folgt ein weiterer, kurzer Sitzungstermin. Am 13. Dezember wollen dann Strafverteidiger Martin Schaar und der zweite Opfer-Anwalt Attila Aykac ihre Plädoyers halten. Drei Tage vor Heiligabend wird das Urteil erwartet.