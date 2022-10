﻿Todesfahrt Neumünster: Staatsanwalt sieht keine Tötungsabsicht

Feuer in leerstehendem Gebäude in Trappenkamp wohl Brandstiftung

Der Einsatz war aufwendig, aber der Schaden hält sich in Grenzen. Das Gebäude an der Rudolf-Ducke-Straße in Trappenkamp, in dem es in der Nacht zu Sonntag gebrannt hat, soll ohnehin abgerissen werden. Drei Freiwillige Feuerwehren waren trotzdem mehrere Stunden lang beschäftigt.