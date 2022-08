Die Aufarbeitung der Neumünsteraner Todesfahrt vor dem Kieler Landgericht begann emotional. Als der Angeklagte in Handschellen den Saal betrat, liefen bei Angehörigen und Freunden der drei Opfer die ersten Tränen. Auch für die ersten Zeugen waren die Erinnerungen an den Unfall schwer zu verarbeiten.

Der Prozess wurde am Donnerstag in Kiel fortgesetzt. Anders als am Montag erschien der Angeklagte diesmal vor Gericht.

Kiel. Als der Angeklagte (26) um 9.04 Uhr in Handschellen in den Saal 132 des Kieler Landgerichts geführt wird, fließen bei Angehörigen und Freunden der Opfer die ersten Tränen. Der 26-Jährige soll Anfang 2021 unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in Neumünster drei Menschen totgefahren haben.

Nun sitzt er wirklich auf der Anklagebank, nachdem er zum geplanten Prozessauftakt am Montag nicht erschienen war. Die Emotionalität im Gerichtssaal ist vor dem ersten Wort des Richters spürbar. Und es bleibt emotional.

Zeugen erinnern sich an tragischen Unfallabend

Die erste Zeugin ist Polizeibeamtin, leitete im Januar 2021 den Einsatz an der Unfallstelle. Die Opfer hätten keine Papiere dabei gehabt, nur ihre Smartphones. Anhand von Geburtstagsglückwünschen in Chats hätte sie Namen von Kollegen erkannt, und so geschlussfolgert, dass die Opfer auch Polizeibezug hatten. „Es war für uns nicht einfach vor Ort“, sagte die Beamtin mit zittriger Stimme im Zeugenstand.

Das dritte Opfer, eine 27-jährige Frau, hätten die Einsatzkräfte zunächst nicht wahrgenommen. Sie lag offenbar unter dem Unfallauto verborgen. Der Unfallfahrer habe neben dem Wagen gestanden, gesagt: „Das war Mord. Ich kann mich gleich selbst umbringen.“ Das Auto sei auf jeden Fall beschlagnahmt worden. Ob es auch durchsucht worden sei, könne sie nicht erinnern, sagte die Polizistin.

Auch der zweite Zeuge musste die Tragödie am 20. Januar 2021 aus nächster Nähe miterleben. Der Anwohner war durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden, dann zur Unfallstelle geeilt. Die Erinnerungen an den schrecklichen Unfallabend treiben auch ihm die Tränen ins Gesicht. „Das kannst du nicht vergessen“, sagte er.

Todesfahrt Neumünster: Auto soll in die Luft katapultiert worden sein

Ihm sei die dritte Person unter dem Auto in der Dunkelheit auch zunächst nicht aufgefallen. „Vielleicht hätte man noch helfen können.“ Seine Frau sei kurz zuvor am Unfallort gewesen – und hätte noch monatelang nach dem Vorfall einen weiten Bogen um die Unfallstelle gemacht.

Als dritter Zeuge sagte ein weiterer Polizeibeamter aus, der sich unmittelbar nach dem Unfall vor Ort um den Angeklagten gekümmert hatte. Dieser habe relativ erschüttert gewirkt. Nachdem er die Kontrolle über den Wagen verloren hatte, soll dieser nach seiner damaligen Aussage in die Luft katapultiert worden sein, ehe er die drei späteren Opfer auf dem Gehweg erfasste. Im Verlauf des Prozesstages sollen noch weitere Ersthelfer sowie ein Polizeibeamter vor Gericht aussagen.