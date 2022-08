Was ist da los im Landesfunkhaus in Kiel? Nach dem RBB sieht sich nun auch der NDR schweren Vorwürfen ausgesetzt. Zu scharfe Kritik an der Landesregierung sei nicht erwünscht, heißt es. In der Redaktion gebe es „eine Art Pressesprecher der Ministerien“. Der NDR weist die Kritik zurück. Doch die Landespolitik ist alarmiert.