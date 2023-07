Brokstedt-Prozess: So schildern Zeugen den Tag, den sie vergessen wollen

Itzehoe. „Eine wahnsinnige Tat“, „nicht fassbar“, „immer die gleichen Bilder im Kopf“: Mit eindrücklichen Worten schildern am Freitag drei Augenzeugen vor Gericht die tödliche Messerattacke im Regionalzug bei Brokstedt. Der Angeklagte Ibrahim A. (34) soll dort am 25. Januar 2023 eine 17-Jährige und ihren 19-jährigen Freund mit zahlreichen Messerstichen getötet und weitere Fahrgäste schwer verletzt haben. Für eine Zeugin, die einen Tag vor ihrem 32. Geburtstag im Gerichtssaal vernommen wird, bleibt auch eine Begegnung außerhalb des Zuges besonders in Erinnerung. Der mutmaßliche Messerangreifer A. habe während der Tat emotionslos gewirkt, berichten die Zeugen.

Es ist ein schmaler, etwa 20 Meter langer Gang, der zum Zeugenstand im Gerichtssaal führt. Knapp drei Meter sitzen die Zeuginnen und Zeugen hier vom Angeklagten entfernt und müssen detailliert an den Tag zurückdenken, den sie am liebsten vergessen würden. Als moralische Unterstützung haben die ersten beiden Zeugen des vierten Prozesstages in Itzehoe einen Angehörigen dabei, der im Zuschauerraum Platz nimmt.

Messerattacke Brokstedt: „Mit äußerster Brutalität“ zugestochen

Für die noch 31-jährige Zeugin, die in Hamburg wohnt, wirken die Ereignisse im Regionalzug bis heute nach. „Ich merke immer noch, dass es mich begleitet“, sagt sie. Am Tattag selbst habe sie das Gefühl gehabt, „etwas nicht Beschreibbares erlebt zu haben“.

Zuvor beobachtet die Zeugin, wie ein Mann kurz vor Brokstedt in ihrem Waggon „mit hoher Frequenz und äußerster Brutalität“ auf eine Person einsticht. Die 31-Jährige flüchtet aus dem Zug und sieht den Tatverdächtigen erst wieder, als dieser von Sanitätern über den Bahnsteig geführt wird.

A. habe sich immer wieder hinsetzen und beim Gehen gestützt werden müssen. „Er sah aus wie jemand, der sich gerade maximal verausgabt hat. Ein Stück weit irre, wahnsinnig“, erzählt die Hamburgerin, die auch von ihrer Flucht aus dem Zug berichtet.

Mutter will ihren Sohn vom Bahnhof in Brokstedt abholen – doch der taucht nicht auf

Vom Bahnsteig in Brokstedt läuft sie mit anderen Fahrgästen über die Gleise in Richtung einer Reihe parkender Autos. Sie wollen sich in Sicherheit bringen. Zu dritt steigen sie bei einer Frau ein, die ihren Sohn vom Zug abholen will.

Doch der taucht nicht auf. „Sie hat immer wieder versucht, ihn zu erreichen, hat ihn aber nicht gefunden.“ Die Frauen fahren sogar zum Haus der Familie, um den Sohn der Fahrerin zu finden. Später verabschiedet sich das Trio von der Frau und kehrt zum Bahnhof zurück, wo die Kriminalpolizei die ersten Zeugenaussagen aufnimmt.

Es kommt im Gerichtssaal nicht zur Sprache, aber die Familie des 19-jährigen Todesopfers kommt aus Brokstedt. Möglich, dass seine Mutter ihn an diesem Tag vom Bahnhof abholen wollte. Die 31-jährige Zeugin sagt im Gerichtssaal nur, dass sie auch die Begegnung mit der Frau im Auto bis heute begleite.

Zeuge nach Messerangriff in Brokstedt: „Ich bin vorsichtiger geworden“

Für einen Studenten (20) aus Kiel bleiben vom 25. Januar die Bilder von einem Angreifer im Kopf, der auf eine liegende Frau „immer mit der gleichen Bewegung einsticht. Drei Tage lang hatte ich keine anderen Bilder im Kopf“, berichtet er. Die Bilder seien mit der Zeit verschwunden. Doch die Folgen bleiben.

„Ich bin vorsichtiger geworden“, sagt der 20-Jährige. In Zügen blicke er sich häufiger um. „Wenn ich hohe Frauenstimmen höre, schrecke ich auf, weil sie mich an die Schreie im Zug erinnern.“ Gefragt nach seinen Erinnerungen an den Mann mit dem Messer, antwortet der Student: „Der Täter hat dabei nichts gesagt. Man hat keine Mimik gesehen. Es war einfach so ein leerer Blick.“

So verfolgt der Angeklagte am Freitag auch die Aussagen der drei Zeugen. Während diese die detaillierten Nachfragen des Gerichts nach Position, Verhalten und Eindruck vom Täter beantworten, geht vom 34-Jährigen keine Regung aus. Zu den Vorwürfen äußert er sich heute nicht. Bisher hat A. im Prozess zwar bestätigt, am 25. Januar im Zug gewesen zu sein. Die Tat habe er aber nicht begangen.

19-Jährige: Mann mit Messer läuft „zielsicher“ auf Fahrgast zu

Die dritte Zeugin wäre ihrer Aussage im Gerichtssaal am liebsten entgangen. Die 19-jährige Studentin hatte im Vorfeld beantragt, per Video vernommen zu werden. Der Vorsitzende Richter Johann Lohmann weist den Antrag zurück und verweist auf die gesetzlichen Vorgaben, die hohe Hürden für eine audiovisuelle Vernehmung aufwiesen.

Auch die 19-Jährige hatte beobachtet, wie im Zug auf einen Fahrgast eingestochen worden war. Zuvor habe sie einen Mann gesehen, der schnellen Schrittes und „zielsicher“ die Treppe in das Untergeschoss des Waggons hinuntergerannt war.

Von den Erlebnissen in Brokstedt habe sie sich mit der Zeit erholt. „Nachdem ich aber erneut bei der Kriminalpolizei aussagen musste, ging es mir zunehmend schlechter.“ „Hält das bis heute an?“, fragt der Vorsitzende Richter am Ende der Vernehmung. „Ja“, antwortet die 19-Jährige.

Der Prozess wird am kommenden Montag, 24. Juli, mit weiteren Zeugenaussagen von Fahrgästen des Regionalzugs fortgesetzt.

