Am heißesten Tag des Jahres ist ein etwa 30-Jähriger in Lübeck-Travemünde bei einem Badeunfall gestorben. Schaulustige filmten den Einsatz am 20. Juli – und störten die Rettungskräfte.

Travemünde. Tragischer Badeunfall in Travemünde: Am Mittwochnachmittag, 20. Juli, wurde der leblose Körper eines Mannes in der Ostsee vor Travemünde treibend aufgefunden. Ein 37-Jähriger SUP-Fahrer aus Lübeck wurde in der Nähe der Seebrücke gegen 16 Uhr auf den regungslos im Wasser treibenden Mann aufmerksam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daraufhin zog er ihn auf sein SUP-Board und begann mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, die weitere Strandbesucher sowie Mitarbeiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes an Land fortsetzten.

Mann verstarb trotz Rettungsmaßnahmen

Offenbar kam jede Hilfe zu spät. „Trotz des engagierten Eingreifens der Ersthelfer verstarb der Mann“, sagt Lübecks Polizeisprecherin Claudia Struck. Die Umstände, die zu seinem Tod führten, seien noch unklar. Laut Struck können Fremdeinwirkungen allerdings ausgeschlossen werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hielt er sich allein am Strand auf und wurde bislang nicht als vermisst gemeldet, sodass eine Identifizierung weiterhin aussteht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Identifizierung des Mannes steht noch aus

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen etwa 30-jährigen Mann von kräftiger Statur. Seine Haare sind braun und an den Seiten kurz geschoren. Als er gefunden wurde, trug er eine blaue Slip-Badehose. Hinweise zur Identität des Verstorbenen, der sich in der Rechtsmedizin befindet, nimmt die Kriminalpolizei Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451/ 1310 entgegen.

Schaulustige stören die Einsatzkräfte vor Ort

Am ohnehin schon überfüllten Badestrand blieb der tragische Unfall nicht lange unbemerkt: „Überschattet wurde das tragische Geschehen zusätzlich von einer sehr hohen Anzahl Schaulustiger, die pietätlos in Begleitung ihrer Kinder die Rettungsmaßnahmen nicht nur beobachteten, sondern auch filmten“, sagt die Polizeisprecherin. Die Polizei forderte die Badegäste mehrfach dazu auf, den Einsatzort zu verlassen, doch die Schaulustigen ignorierten die Anweisungen der Beamten.

Laut Struck ging es sogar so weit, dass notdürftig mittels Strandlaken und Handtüchern errichtete Sichtbarrieren ignoriert und Mobiltelefone darüber gehalten wurden, um zum einen die Filmaufnahmen zu beenden und zum anderen die Sensationslust zu stillen.

Fotografien und Filmen eines Unfalls ist eine Straftat

Aufgrund der Vielzahl der Anwesenden und des eigentlichen Einsatzgrundes, nämlich Menschenleben zu retten, gelang es der Polizei nicht, die Personalien der schaulustigen Strandbesucher aufzunehmen. Ein Strafverfahren wegen des Fotografierens oder Filmens eines Unfalles kann mit einer Geldbuße oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren geahndet werden.