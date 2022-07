﻿Tödlicher Badeunfall in Travemünde: Gaffer werden immer rücksichtsloser

Bei dem Badetoten in Travemünde handelt es sich um einen Mann aus Hamburg. Das hat die Polizei jetzt ermittelt. Er war Nichtschwimmer. Viele Schaulustige filmten den Rettungseinsatz und lösten deswegen Empörung aus. Laut Experten ist das kein Einzelfall.

Lübeck. Nach dem tragischen Badeunfall nahe der alten Seebrücke in Travemünde am Mittwochnachmittag gibt es neue Erkenntnisse zur Identität des Toten. Es handele sich um einen 29-jährigen Hamburger, sagte die Lübecker Polizeisprecherin Claudia Struck am Freitag. Der Mann war an dem Hitzetag mit Temperaturen von fast 40 Grad leblos im Wasser treibend entdeckt worden. Ermittlungen hätten ergeben, dass er allein angereist und Nichtschwimmer gewesen sei.

Ungebetene Zuschauer