Tödlicher Jetski-Unfall auf der Elbe bei Kollmar – Urteil gefallen

Gut erreichbare Wohnmobilstellplätze in Schleswig-Holstein sind rar, besonders in er Nähe größerer Städte. André Reimers will das mit dem „Camperhome“ in Bredenbek ändern. Dank Fotovoltaik auf dem Dach könnte seine Halle auch zum Treffpunkt von durchreisenden E-Campern und -Autofahrern werden.