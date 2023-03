﻿TT-Line-Fähre „Tom Sawyer“ als Transportschiff für Tesla im Einsatz

Kiel/Travemünde. Die Ostseefähre „Tom Sawyer“ bringt normalerweise Urlauber und Lastwagen für die TT Line von Deutschland nach Schweden und zurück. In dieser Woche hat die große Fähre aber den Job getauscht. Der US-Autobauer Tesla nutzt die Fähre exklusiv. Ihren Platz im Fahrplan zwischen Rostock und Trelleborg übernehmen anderen Fähren der TT Line.

Zum Tesla-Geheimauftrag macht die Reederei selbst keine Angaben. Bekannt ist aber, dass die „Tom Sawyer“ am Montag im Industriehafen von Zeebrügge (Belgien) eintraf und bis in die Nacht hunderte von Fahrzeuge des US-Autobauers lud.

Die Ladedecks der „Tom Sawyer“ wurden bis auf den letzten Meter vollgeparkt. Bis zu 2300 Spurmeter für rollende Ladung hat die Fähre. Bei optimaler Stauung können so über 450 Tesla des Modells 3 an Bord mitgenommen werden.

Statt UECC: Fähre „Tom Sawyer“ als Autotransporter für Tesla unterwegs

In der Nacht zum Dienstag verließ die „Tom Sawyer“ den Hafen von Zeebrügge durch die Seeschleuse. Am Donnerstag passierte das Schiff den Nord-Ostsee-Kanal. Für den Transport wird die Fähre nach KN-Informationen nicht von der TT Line selbst eingesetzt. Die „Tom Sawyer“ soll im Auftrag des US-Autoherstellers fahren. Offenbar will Tesla die Autos schnellstmöglich nach Södertalje in Schweden bringen.

Eigentlich sollten die Tesla-Neuwagen mit den neuen Autotransportern der norwegischen Reederei UECC fahren. Die mit Batterien, LNG als Treibstoff und Elektromotoren betriebenen Autotransporter sind aber gerade so gefragt, dass keine Kapazitäten für den Schweden-Auftrag mehr frei waren.

Autotransport mit dem Schiff: Hohe Nachfrage, lange Wartezeiten

Aktuell sorgt die hohe Nachfrage für Engpässe im weltweiten Autotransport per Spezialschiff. Die Folgen sind lange Wartezeiten für Auto-Kunden, die Neuwagen aus Asien oder Nordamerika bestellt haben. Über ein Jahr Wartezeit auf einen Neuwagen sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Da gleichzeitig viele gebrauchte Autos weiterverkauft und per Schiff nach Afrika oder Südamerika fahren, müssen Kunden in Europa und den USA Geduld haben.

Um die Wartezeiten zu verkürzen, wurde von Tesla die „Tom Sawyer“ gechartert. Die Fähre ist zwar nicht für den Neuwagentransport optimiert, sie hat aber 2300 Lademeter zur freien Verfügung. Auf den Fährlinien zwischen Deutschland und Schweden werden die vollen Kapazitäten erst wieder mit dem Beginn der Osterferien gebraucht. Deshalb kann die „Tom Sawyer“ als kleinste und älteste Fähre zwei Rundreisen für Tesla zwischen Belgien und Schweden machen.

Tesla-Auftrag: „Tom Sawyer“ befördert keine Passagiere

Die unter der Flagge Zyperns fahrende „Tom Sawyer“ wurde 1989 als „Robin Hood“ in Bremerhaven gebaut. 1993 erfolgte der Umbau zur Passagierfähre „Nils Holgersson“. Seit 2001 fährt sie als RoPax-Fähre „Tom Sawyer“ zwischen Rostock und Trelleborg.

Das 177 Meter lange Schiff wird von vier MAN-Dieselmotoren angetrieben. Bis zu 20 Knoten erreicht die Fähre mit den Dieselmotoren. Nicht benötigt werden bei dem Tesla-Auftrag die Kabinen mit den über 324 Betten. Passagiere werden auf dieser Fahrt nicht befördert.