Top Gun in Schleswig-Holstein

sie gelten als die besten Jetpiloten der Welt - und das nicht erst seit dem Hollywoodfilm „Top Gun“ mit Tom Cruise: die Kampfflieger der US Navy. Die Crews beherrschen ihre F/A18-Jets in jeder Lage und bei jedem Wetter. Seit gestern ist das Donnern ihrer Maschinen auch am Himmel von Schleswig-Holstein zu hören.

Grund ist das bevorstehende Nato-Manöver „Air Defender“ ab dem 12. Juni. Sieben Jets, die normalerweise auf dem Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ stationiert sind, sind als Vorhut auf dem Flugplatz Hohn gelandet. Dort und im benachbarten Jagel werden in den nächsten Tagen übrigens noch weitere Jets erwartet. Darunter Eurofighter aus Großbritannien, F/A18 aus Finnland, Gripen-Jets aus Ungarn und F16-Jäger aus der Türkei. Mein Kollege Frank Behling kennt alle Details.

Viele Leserinnen und Leser hat die Nachricht elektrisiert, dass es im Segeberger Forst erstmals seit 150 Jahren wieder ein Wolfsrudel gibt. Mitte Mai lief im Segeberger Forst eine Wölfin mit deutlich sichtbarem Gesäuge vor eine Wildkamera und wurde aufgenommen. Das Ministerium hat den Nachwuchs mittlerweile bestätigt.

Nun drängen sich zahlreiche Fragen auf: Wie lebt ein Rudel? Was fressen die Wölfe? Und bleiben sie in den Grenzen des Segeberger Forstes oder wird es in Zukunft noch mehr Übergriffe auf Nutztiere in der Region geben? Gerade die letzte Frage stimmt Landwirte besorgt. Denn wie sich heute herausstellte, hat das Muttertier schon mindestens einmal Schafe getötet – auch das ist nachgewiesen.

Meine Kolleginnen Nicole Scholmann und Nadine Materne haben die wichtigsten Fakten zusammengestellt.

Vor ein paar Tagen haben wir noch berichten müssen, wie abgehängt sich die Videospiel-Branche im Norden fühlt. Nun gibt es eine gute Nachricht: Das Land fördert die Entwicklung von Games bis 2027 mit bis zu vier Millionen Euro. Was das für den Games-Standort Schleswig-Holstein bedeutet, erklärt mein Kollege Jonas Bickel.

Der deutsche Segelsport bekommt ein neues Leuchtturmprojekt: Mit dem Germany SailGP Team startet erstmals ein deutsches Boot in der Weltliga. Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hilft als Mitbesitzer, Ex-Olympia-Segler Erik Heil aus Dänischenhagen ist der Steuermann. Hier lesen Sie mehr.

