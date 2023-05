Torfrock-Gründer Raymond Voß verabschiedet sich von der Bühne

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Kommunalwahl 2023

Wie kommt die SPD an meinen Namen und meine Adresse? Das fragen sich derzeit Erstwähler in Kiel. Sie haben einen persönlichen Brief von den Sozialdemokraten bekommen, in dem die jungen Leute zur Kommunalwahl am 14. Mai in Schleswig-Holstein aufgerufen werden. Woher hat die SPD die Daten?