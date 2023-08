﻿Tierdrama im Kreis Plön: Darum kontrollierte niemand die Schweineställe

Großharrie. Das Tierdrama im Kreis Plön offenbart Personalmängel und Regelungslücken. Der Bauer hatte die Schweinehaltung vor drei Jahren ruhen lassen, ohne den Betrieb ordnungsgemäß bei der Aufsichtsbehörde abzumelden. Das blieb für ihn folgenlos. Erst jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Kiel wegen des Vorwurfs, der Bauer habe damals rund 700 Schweine elendig verenden lassen.

Die Kreisverwaltung des Kreises Plön hat am Donnerstag eine gut zweiseitige Dokumentation des Falles vorgelegt. Sie veröffentlicht darin erstmals von sich aus den Namen der Gemeinde mit 500 Einwohnern am Rande von Neumünster: Großharrie. Die Kreisverwaltung bestätigt, dass der Fall nur zufällig aufgedeckt wurde. Ein Mitarbeiter der Veterinäraufsicht habe lediglich Bienenstöcke vor den Schweineställen außerhalb des Dorfes inspiziert und dabei „durch Zufall die Kadaver von 700 Schweinen entdeckt“.

Letzte Regelkontrolle in Großharrie war 2008

Der Schweinebetrieb ist nach Angaben der Kreisverwaltung zuletzt am 5. September 2008 planmäßig kontrolliert worden. Da wurde der Bauernhof noch von den Eltern des heute 43 Jahre alten beschuldigten Landwirts betrieben. Damals habe es keine Beanstandungen gegeben, versichert die Verwaltung. Niemals sei der Betrieb negativ in Erscheinung getreten. Deshalb und „aufgrund der gegebenen personellen Situation“ habe es in den Folgejahren „erst einmal keine Veranlassung für weitere Kontrollen gegeben“.

Die personelle Situation sieht so aus: Im Kreisveterinäramt Plön sind sieben Menschen mit der Kontrolle von 2967 Tierhaltungen betraut. Darunter sind 124 Schweinehaltungen. Damit nicht genug: Diese sieben Leute müssen außer dem Tierschutz auch noch Aufgaben aus den Fachbereichen Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene und Tierische Nebenprodukte erfüllen.

Schweinehaltungen im Kreis Plön werden nur auf Verdacht kontrolliert

Das Veterinäramt kontrolliere die Schweinehalter deshalb nur „risikobasiert“, berichtet die Kreisverwaltung. Im Klartext: Wo ein Anfangsverdacht besteht, wird vorrangig kontrolliert. Verdachtsmomente können zum Beispiel auffällige Differenzen zwischen den Eingangslisten der Tierkörperbeseitigung und den Bestandslisten der Bauernhöfe sein, aber auch Hinweise aus der Bevölkerung und das bisherige Verhalten des Bauern. Gegen den Betrieb aus Großharrie habe kein Verdacht bestanden.

Erst aufgrund der Seuchenlage in Europa wegen der Afrikanischen Schweinepest seien in den vergangenen drei Jahren tatsächlich alle 124 Schweinehaltungen im Kreis Plön kontrolliert worden. Bei dem Bauern in Großharrie schlug das Veterinäramt nach eigenen Angaben im März 2020 auf. Da habe der Landwirt versichert, er halte gar keine Schweine mehr. Bei einem weiteren Kontrollversuch 2022 habe der Bauer „ebenfalls glaubwürdig“ versichert, er halte schon seit drei Jahren keine Schweine mehr.

Abmeldung von Schweinehaltung „wird häufig vergessen“

Die Mitarbeitenden der Veterinäraufsicht hätten keinen Anlass gesehen, an den Angaben zu zweifeln, so die Kreisverwaltung. „Eine Abmeldung von Betrieben bei der Veterinäraufsicht wird in der Praxis sehr häufig vergessen.“ Der Landwirt sei aufgefordert worden, seinen Betrieb in den kommenden Tagen schriftlich abzumelden. „Dies geschah jedoch nicht.“ Es sei aber „in den vergangenen Jahren nicht unüblich gewesen, dass aufgrund der herrschenden Marktlage auch große Schweinemastbetriebe ihren Betrieb aufgegeben haben“.

Dazu sagt der Plöner Vize-Landrat Kai Bellstedt (SPD): „Es kann nicht jeder Landwirt unter Generalverdacht gestellt werden und glaubhaften Angaben nicht vertraut werden.“ Wegen des Falles Großharrie befürchtet Bellstedt allerdings, dass „die Veterinäraufsicht in Zukunft dazu gezwungen sein wird, sehr viel misstrauischer zu sein“.

