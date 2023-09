﻿Touré (Grüne) schließt Eröffnung weiterer Erstaufnahmen nicht mehr aus

Kiel. Schlechtes Krisenmanagement? Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) weist den Vorwurf aus Städten und Gemeinden zurück. Noch vor Kurzem hätten die Kommunen Tausende freie Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen gehabt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Ministerin, die Kommunen werfen Ihnen in der Flüchtlingsfrage schlechtes Krisenmanagement vor. Das Land müsse bei den Erstaufnahmen zu Größenverhältnissen wie 2015 zurückkehren – damals gab es mehr als 15 000 Plätze.

Aminata Touré: Der sogenannte Brandbrief der Kommunen an mich ist eine Antwort auf einen Brief, den ich den Kommunen zuvor selbst geschrieben habe. Darin habe ich dargestellt, dass wir die Kapazitäten in den Landesunterkünften erhöhen und die Menschen etwas schneller auf die Kreise verteilen. Die aktuellen Herausforderungen müssen Land und Kommunen gemeinsam schultern. Daran arbeiten wir und haben unter anderem bereits drei gemeinsame Vereinbarungen getroffen, die umgesetzt werden.

Kommen neben Glückstadt noch weitere Erstaufnahmen hinzu?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hängt davon ab, ob die Zahlen weiter steigen. Wir schließen das absolut nicht aus und haben das den Kommunen gegenüber immer offen kommuniziert.

Touré will lieber über Fluchtursachen sprechen als über Obergrenzen

Seit 2015 hat das Land etwa 88 000 Menschen aus den Erstunterkünften an die Kreise und kreisfreien Städte überwiesen. Wann ist das Limit erreicht?

Die Debatte zu Obergrenzen wird weder vom Land noch von den Kommunen beantwortet werden, das muss auf Europa- und Bundesebene geklärt werden, wie eine vernünftige Migrationspolitik aussehen muss. Es ginge dann um eine Grundgesetzänderung. Wissen Sie, was ich möchte? Dass es keine Fluchtursachen gibt, da fängt für mich die Debatte an. Es gibt Kriege, es gibt die Klimakatastrophe, Not, Hunger und Leid. Übrigens fliehen die meisten Menschen in Nachbarländer, nicht nach Deutschland.

Was entgegnen Sie einem Kieler Oberbürgermeister, der feststellt, dass die Unterkünfte in seiner Stadt Ende Oktober alle dicht sind?

Das ist zweifelsohne eine Herausforderung für die Kommunen. Deshalb unterstützen wir die Kommunen finanziell und in den Strukturen. Und: Wir haben ein Asylgesetz, das regelt, wie die Aufnahme in Deutschland organisiert wird. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist geltendes Recht. Wir tragen also alle gemeinsam die Verantwortung. Wir als Land müssen genügend Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen und die Kommunen genügend kommunale Kapazitäten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die können sich die Kommunen nicht schnitzen.

Das Land stellt für temporäre kommunale Einrichtungen 24 Millionen Euro zur Verfügung, 50 Millionen Euro zum Herrichten von Wohnraum. Und wir haben gerade am Dienstagabend noch einmal zwölf weitere Millionen Euro bereitgestellt für Wohnraum. Wir wissen, dass es derzeit noch Tausende freie Plätze auf kommunaler Ebene gibt, mit denen man arbeiten kann. Und dennoch ist völlig klar, dass die Situation vor Ort teilweise sehr angespannt ist. Land und Kommunen stehen in gemeinsamer Verantwortung, diese Situation zu bewältigen. Gemeinsam fordern wir auch eine dauerhafte Finanzierung des Bundes, die es noch nicht gibt. Außerdem braucht es eine vernünftige europäische Migrationspolitik mit vernünftigem Verteilungsschlüssel, damit die Kommunen nicht überfordert werden.

Christian Hiersemenzel

KN