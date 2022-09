﻿Touré will bis zu 2000 Plätze zusätzlich in den Erstaufnahmen schaffen

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat angekündigt, die Kapazitäten in den Erstaufnahmen des Landes zu erweitern. Nötig seien bis zu 2000 zusätzliche Plätze. Mit Sorge blickt die Politikerin auf den nicht enden wollenden Zustrom an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Kiel. Die Landesunterkünfte zur Aufnahme von Flüchtlingen laufen voll. Wie das Sozialministerium am Donnerstag informierte, sind von etwa 4500 vorhandenen Plätzen derzeit knapp 4100 belegt. Dabei halte der Zustrom aus der Ukraine weiter an. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) kündigte am Donnerstag im Gespräch mit den Kieler Nachrichten eine zügige Aufstockung bis zu 2000 Plätze an. Man werde die Kapazitäten mit Containern, weiteren Betten und einer Reaktivierung stillgelegter Häuser erweitern.

„Wir sind in einer Ausnahmesituation und stehen solidarisch bereit“, sagte Touré. „Aber ich habe den Eindruck, dass sich viele noch nicht im Klaren darüber sind, was für eine Herausforderung gerade auf uns zukommt.“ Die Zahlen an Hilfesuchenden seien bereits Anfang September höher als 2015 und 2016. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres habe Schleswig-Holstein etwa 43 000 Flüchtlinge erfasst , davon 39 807 Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Mit wie vielen weiteren Menschen in den nächsten Monaten zu rechnen ist, wisse die Landesregierung nicht. Touré forderte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dringend zu einer Prognose auf.

Aminata Touré: „Wir müssen das in den nächsten Wochen auf den Weg bringen“

Neben den vorhandenen Einrichtungen in Neumünster, Boostedt, Rendsburg, Bad Segeberg und Seeth könnte auch die leerstehende Erstaufnahme in Glückstadt reaktiviert werden. „Ich bin gerade intensiv mit den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten im Austausch, weil wir das nur gemeinsam hinbekommen“, sagte Touré. „Aber wir müssen das in den nächsten Wochen auf den Weg bringen.“

Dabei ächzen viele Städte und Gemeinden ohnehin unter der Last. „Wir beobachten seit drei bis vier Wochen einen erhöhten Zustrom, nur sind unsere Unterkünfte vielerorts schon jetzt erschöpft – sowohl im Hamburger Umland als auch im ländlichen Raum“, sagte Jörg Bülow vom Gemeindetag Schleswig-Holstein. Er schloss nicht aus, dass Gemeinden in den nächsten Wochen wieder Turnhallen schließen müssen, um dort Notlager für Flüchtlinge aufzuschlagen. „Eigentlich will das niemand, zumal Schulen und Vereine in Corona-Zeiten ohnehin lange Durststrecken hatten.“

Flüchtlinge aus der Ukraine: 10 000 Menschen in Schleswig-Holstein bisher nicht registriert

Ministerin Touré wies darauf hin, dass vor allem zusätzliches Personal erforderlich sei. Wie viele Beschäftigte konkret? „Alles, was wir bekommen können.“ Es gehe dabei nicht nur um die Unterbringung, sondern auch um die Erstregistrierung. „Wir müssen wissen, wer da ist und wie die Leute verteilt werden können.“ Darüber hinaus müsse die Regelversorgung und perspektivisch die Eingliederung in den Arbeitsmarkt organisiert werden. „Wir haben derzeit einen Stau von 10 000 Menschen, die nicht angemeldet sind. Wir wollen bis Ende Oktober 5000 Registrierungen auf den Weg bringen.“ Möglicherweise müsse auf Personal aus den Kommunen und anderen staatlichen Institutionen zurückgegriffen werden. Die Landespolizei habe bereits ihre Unterstützung signalisiert.

Viele Menschen blicken derzeit aufgrund der Energiekrise und der Inflation sorgenvoll auf den Winter. Touré betonte, dass der Staat soziale Härten abfedern müsse. Aus diesem Grund habe die Landesregierung mit Akteuren des gesamten gesellschaftlichen Spektrums am Dienstag einen Energiegipfel veranstaltet und ein Hilfspaket von 180 Millionen Euro geschnürt, das das Bundesprogramm flankieren soll. „Am Ende dürfen soziale Härten niemals gegen die Fluchtsituation ausgespielt werden“, betonte die Ministerin. „Deshalb will ich mit den Menschen vor Ort, sei es Bad Segeberg, in Boostedt oder Neumünster Gespräche führen. Man muss ihnen erklären, warum man dort die Kapazitäten hochfährt.“

Wie stark der Landeshaushalt zusätzlich belastet wird, lasse sich derzeit nicht abschätzen. Die Regierung warte dringend auf finanzielle und organisatorische Zusagen aus Berlin. Dagegen seien die Gespräche zwischen Landesregierung und Kommunen über die Kostenverteilung kurz vor dem Abschluss. „Ich bin der Meinung, dass wir die Städte und Gemeinden entlasten müssen, denn die haben eine wirklich krasse Herausforderung“, sagte Touré. „Hauptamtliche und ehrenamtliche Bürgermeister schlagen zu Recht Alarm. Ich sehe die Verantwortung bei uns.“