Tourismus-Bilanz in SH: Sorgenfalten trotz Rekordzahlen

Kiel. Der Tourismus in Schleswig-Holstein hat für das erste Halbjahr 2023 ein Rekordergebnis erzielt. Noch nie kamen zwischen Januar und Juni so viele Besucher ins Land. Doch trotz der guten Zahlen treten Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Dr. Bettina Bunge, auf die Euphorie-Bremse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir hatten das erfolgreichste erste Halbjahr in der Geschichte von Schleswig-Holstein“, sagt Madsen. „Aber wir können nicht davon ausgehen, dass uns dieses Ergebnis jedes Jahr in den Schoss fällt. Wir müssen weiter hart arbeiten.“ Denn es gibt Entwicklungen, die zeigen, dass der Tourismus-Boom im Norden nicht dauerhaft anhalten könnte. Bundesweit liegt Schleswig-Holstein beim prozentualen Anstieg der Übernachtungszahlen auf dem letzten Platz. „Andere Länder haben deutlich aufgeholt“, sagt Bettina Bunge.

Tourismus in Schleswig-Holstein: 4,11 Millionen Gäste im ersten Halbjahr 2023

15,75 Millionen Übernachtungen wurden zwischen Januar und Juni in Schleswig-Holstein gezählt. Das ist ein Zuwachs um 3,6 Prozent gegenüber 2022. Deutschlandweit wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 16,3 Prozent mehr Übernachtungen registriert. Insgesamt kamen in den ersten sechs Monaten 2023 rund 4,11 Millionen Gäste nach Schleswig-Holstein. Der Ostsee-Raum ist dabei das beliebteste Reiseziel und auch die Städte werden immer beliebter. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 3,8 Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass andere Bundesländer aufgeholt haben, führt Bettina Bunge auf mehrere Faktoren zurück. Nach der Corona-Pandemie laufe der Geschäftstourismus wieder an. Es wird wieder vermehrt zu Tagungen und Messen gereist. Doch diese Veranstaltungen finden selten in Schleswig-Holstein statt. Andere Regionen in Deutschland haben gegenüber dem Land zwischen den Meeren einen deutlichen Standortvorteil, erklärt Bunge.

Tourismus in Schleswig-Holstein: Nachholbedarf bei Gästen aus dem Ausland

Und auch bei ausländischen Gästen ist Schleswig-Holstein nicht das priorisierte Reiseziel. 740 000 Touristen kamen im ersten Halbjahr aus dem Ausland. Das entspricht einer Quote von 5,4 Prozent. Die meisten reisten aus Dänemark, der Schweiz, Schweden und den Niederlanden an. „Hier haben wir Nachholbedarf“, sagt Bunge. Durch verstärkte Teilnahmen an internationalen Fachmessen will die Tourismus-Agentur im Ausland für das Reiseland Schleswig-Holstein werben.

Und auch eine weitere Entwicklung bereitet Madsen und Bunge Sorge. Der Personalmangel in der Gastronomie und Hotellerie. Der Tourismus-Minister berichtet von einem Besuch auf Föhr als an einem Mittwoch die einzigen beiden „Versorger“ am Strand geschlossen hatten. „Ich habe Verständnis für Ruhetage, aber in solchen Fällen muss sich besser abgesprochen werden, damit es immer ein Angebot für Besucher gibt“, sagt der Minister. Sein Vorschlag: Eine Gastronomie schließt am Dienstag, die andere am Mittwoch.

Durchwachsener Sommer 2023: Tourismus-Bilanz könnte schlechter ausfallen

Madsens Forderung: Auch die Akteure aus der Hotel- und Gastronomiebranche sind in der Pflicht, etwas gegen den Personalmangel zu tun. Es könne nicht die alleinige Aufgabe der Politik sein, für Fachkräfte zu sorgen. „Die Betreiber müssen auch Lösungen mitbringen und dürfen nicht nur auf den maximalen Erfolg setzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Trotz einiger Probleme betonen Madsen und Bunge immer wieder das Rekordergebnis für Schleswig-Holstein für das erste Halbjahr 2023. Ob in der zweiten Jahreshälfte ein weiterer Höchstwert erreicht wird, ist ungewiss. Der Juli und August sind mit jeweils rund fünf Millionen Übernachtungen die stärksten Monate. Durch das schlechte Wetter könnte die Bilanz etwas schlechter ausfallen. „Die Buchungslage für den Sommer war jedoch sehr gut“, sagt Bunge. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.

KN