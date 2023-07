﻿Tourismus in SH: Noch sind im Norden viele Zimmer frei

Kiel. In Schleswig-Holstein und vier weiteren Bundesländern beginnen die Sommerferien – und die Touristiker im Norden melden noch viele freie Zimmer. Die Buchungslage für Juli und August an Nord- und Ostsee ist insgesamt zwar gut, jedoch teils deutlich unter dem Niveau des Vorjahres.

Für Friedericke Kuhn, Projektleiterin Reiseanalyse vom Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) aus Kiel, liegt der Grund auf der Hand. „Während der Corona-Pandemie war die Zahl der Reisen innerhalb Deutschlands sehr hoch. Nun zieht es die Menschen wieder vermehrt ins Ausland“, sagt die Tourismusforscherin.

Einen extremen Ansturm auf Auslandsreisen gebe es zwar nicht. Man nähere sich aber den gewohnten Verhältnissen von vor der Pandemie. Heißt: Etwa 24 bis 26 Prozent der Reisen finden im Inland statt. Während der Pandemie lag diese Zahl teilweise bei 45 Prozent.

Tourismus in SH: 2022 war ein Rekordjahr

Den Trend bestätigt auch Catrin Homp, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein: „Die Zeiten von Nachholeffekten oder ,Ausweichreisezielen’ scheinen vorüber zu sein. Der Wettbewerb der Destinationen befindet sich wieder auf Vor-Corona-Niveau.“

Der diesjährige Rückgang an Buchungen ist demnach auch eine Rückkehr zur Normalität. Denn laut Sparkassen-Tourismusbarometer erwirtschaftete der Tourismus in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr mit 10,4 Milliarden Euro einen Rekord-Bruttoumsatz.

Im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 stehe Schleswig-Holstein in diesem Jahr aber ähnlich gut da, sagt Tourismusforscherin Kuhn. Für die Reisenden selbst bedeutet dies mittlerweile jedoch einen tieferen Griff ins Portemonnaie. Da die Preise fürs Reisen „gestiegen sind, geben die Leute aktuell mehr Geld fürs Reisen aus“, ergänzt sie.

Gründe für rückläufige Buchungen in SH: Spardruck und Fernweh

Oder sie halten das Geld zusammen. „Grundsätzlich sind die Menschen zurückhaltender in ihrem Buchungsverhalten geworden. Gründe hierfür sind zum einen sicherlich die Kostensteigerungen. Die Tendenz zum Sparen bei Urlaubsreisen steigt“, sagt Bente Petersdotter von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH).

Dies beobachtet auch der Tourismusverband. Gespart werde an der Dauer der Reise und bei den Ausgaben im Urlaub, sagt Geschäftsführerin Homp. „Deutlich ist die Ausgabezurückhaltung in der Gastronomie, bei Freizeitangeboten und Dienstleistungen.“

Die Tourismusstandorte im Norden sind von der rückläufigen Buchungslage unterschiedlich betroffen. So meldet Robert Kowitz, Tourismuschef in Büsum, eine aktuelle Auslastung von rund 95 Prozent. Auf Fehmarn ist die Haupt- und Sommerferienzeit von Mitte Juli bis Mitte August laut Tourismus-Service sehr gut gebucht. Aktuell liege man zehn Prozent unter den Buchungen vom Vorjahr.

Andernorts sieht es nicht so gut aus. So meldet das Ostseebad Kellenhusen „deutliche Buchungslücken“ im Vergleich zur Vorsaison. In der Region Kiel liegt die Vorbuchungslage gar 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

